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У Кременчуці пройшла фешн-зйомка американського бренду Marc Jacobs

У Кременчуці пройшла фешн-зйомка американського бренду Marc Jacobs
10:43 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українські моделі впевнено підкорюють світові подіуми та стають музами іменитих модельєрів.

Проте фешн-зйомки відбуваються не лиши у столицях моди, а й на батьківщині манекенниць. Так, Саша Мельничук стала обличчям нової колекції Marc Jacobs та позувала для кампейну в рідному Кременчуці.

26-річна Саша Мельничук – українка, проте все своє життя провела за кордоном. Разом з батьками вона переїхала з Кременчука, що на Полтавщині, у віці трьох років і оселилася в Празі. Зараз дівчина здобула славу успішної модель та розвиває кар'єру в Парижі. Проте остання її зйомка вібулася у рідному місті. 

Так, Саша Мельничук стала обличчям весняної колекції американського бренду Marc Jacobs. Дівчина позувала для кампейну разом зі своєю родиною – мамою та молодшим братом Микитою. Локацією для фотосесії стали вулиці індустріального міста, а автором світлин виступила Саша Фролова, яка співпрацює з найвідомішими будинками моди.

 
 
 
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The Memo from RUNWAY SPRING 2020 MARC JACOBS. #MJSS20 Photographed by @SashaFro Styled by @Sasha_Melnychuk

Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs)

Образи, у яких позувала модель з близькими, коштують сотні тисяч гривень. Стилістом зйомки виступила сама Саша Мельничук. 

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Познайомтеся з Мельничуками. Саша Мельничук повертається додому в Україну, місто Кременчук, щоб возз'єднатися з родиною і друзями, – прокоментували представники Marc Jacobs. 

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