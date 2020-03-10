У Кременчуці пройшла фешн-зйомка американського бренду Marc Jacobs

Новини шоу бізнесу:Українські моделі впевнено підкорюють світові подіуми та стають музами іменитих модельєрів.

Проте фешн-зйомки відбуваються не лиши у столицях моди, а й на батьківщині манекенниць. Так, Саша Мельничук стала обличчям нової колекції Marc Jacobs та позувала для кампейну в рідному Кременчуці.

26-річна Саша Мельничук – українка, проте все своє життя провела за кордоном. Разом з батьками вона переїхала з Кременчука, що на Полтавщині, у віці трьох років і оселилася в Празі. Зараз дівчина здобула славу успішної модель та розвиває кар'єру в Парижі. Проте остання її зйомка вібулася у рідному місті.

Так, Саша Мельничук стала обличчям весняної колекції американського бренду Marc Jacobs. Дівчина позувала для кампейну разом зі своєю родиною – мамою та молодшим братом Микитою. Локацією для фотосесії стали вулиці індустріального міста, а автором світлин виступила Саша Фролова, яка співпрацює з найвідомішими будинками моди.

Образи, у яких позувала модель з близькими, коштують сотні тисяч гривень. Стилістом зйомки виступила сама Саша Мельничук.

Познайомтеся з Мельничуками. Саша Мельничук повертається додому в Україну, місто Кременчук, щоб возз'єднатися з родиною і друзями, – прокоментували представники Marc Jacobs.