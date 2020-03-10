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Кайлі Дженнер та Кім Кардашян засвітили пишні форми у купальниках (Фото)

Кайлі Дженнер та Кім Кардашян засвітили пишні форми у купальниках (Фото)
10:35 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знамениті світські левиці Кайлі Дженнер та Кім Кардашян полюбляють підкреслювати спокусливу фігуру обтислим вбранням.

Зірки часто поширюю фото у відвертій білизні чи сукнях, а також хизуються фігурою у бікіні. Днями вони поділилися спекотним кадром з відпочинку.

Кім Кардашян надає перевагу світлинам у вишуканій нижній білизні, в той час як Кайлі Дженнер активно публікує знімки у купальниках. Днями на інстаграм-сторінках обох красунь з'явилося фото з їхнього спільного відпочинку, яке за добу зібрало майже 9 мільйонів вподобань.

На фотографії Кайлі позує, піднявши голову вверх та заплющивши очі. А Кім навпаки – примружившись, дивиться в камеру. Дженнер одягнена в купальник бежевого кольору, що гармонійно поєднується з кольором її волосся. На обличчі можна побачити легенький макіяж.

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Увагу привертають довгі нігті зірки, пофарбовані в рожевий колір. Кім Кардашян зображена у відвертому чорному бікіні в тон волосся. Видно, що вона надала перевагу відпочинку з мінімальною кількістю макіяжу. 

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Такі вбрання гарно підкреслюють пишні форми знаменитостей та демонструюють їхню сексуальність та привабливість.

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