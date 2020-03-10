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Леді Гага вийшла в світ у одязі української дизайнерки (Фото)

Леді Гага вийшла в світ у одязі української дизайнерки (Фото)
10:22 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита співачка славиться не лише своїми приголомшливими вокальними здібностями, а й епатажем.

Концертні образи Леді Гаги ніколи не залишаються без уваги публіки та фешн-експертів. Так, зірка показала черговий пікантний аутфіт від української дизайнерки Наташі Зінько.

На особистій сторінці в інстаграмі Леді Гага показала свій відвертий образ. Виконавиця славиться любов'ю до нестандартних модних рішень та експериментів. Цього разу смакам попікони вдалося догодити українській модельєрці Наташі Зінько, яка працює у Лондоні. 

З кадру видно, що вбрання прикриває лише груди Леді Гаги. Воно складається з чорного бюстгальтера та прозорого мереживного корсету рожевого кольору, який дозволяє співачці похизуватися тілом. Аби акцентувати увагу на пишному бюсті, вона обрала масивний срібний ланцюжок з напівмісяцем. 

 
 
 
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I would battle for you (Even if we break in two)

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

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Знаменитість також доповнила сміливий look рожевим клатчем з блискітками та чорним піджаком, який контрастував з яскравим вбранням. Завершив образ насичений макіяж з широкими чорними стрілками та два грайливих хвостики, у які Леді Гага зібрала своє рожеве волосся. Крім того, вона засвітила численні татуювання на руках. 

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Все по темі:

Леди Гага, Шоу-биз, Natasha Zinko, Співачка, Аутфіт, Відвертий Образ, Українська Дизайнерка.
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