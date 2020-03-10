Леді Гага вийшла в світ у одязі української дизайнерки (Фото)

Новини шоу бізнесу:Знаменита співачка славиться не лише своїми приголомшливими вокальними здібностями, а й епатажем.

Концертні образи Леді Гаги ніколи не залишаються без уваги публіки та фешн-експертів. Так, зірка показала черговий пікантний аутфіт від української дизайнерки Наташі Зінько.

На особистій сторінці в інстаграмі Леді Гага показала свій відвертий образ. Виконавиця славиться любов'ю до нестандартних модних рішень та експериментів. Цього разу смакам попікони вдалося догодити українській модельєрці Наташі Зінько, яка працює у Лондоні.

З кадру видно, що вбрання прикриває лише груди Леді Гаги. Воно складається з чорного бюстгальтера та прозорого мереживного корсету рожевого кольору, який дозволяє співачці похизуватися тілом. Аби акцентувати увагу на пишному бюсті, вона обрала масивний срібний ланцюжок з напівмісяцем.

Знаменитість також доповнила сміливий look рожевим клатчем з блискітками та чорним піджаком, який контрастував з яскравим вбранням. Завершив образ насичений макіяж з широкими чорними стрілками та два грайливих хвостики, у які Леді Гага зібрала своє рожеве волосся. Крім того, вона засвітила численні татуювання на руках.