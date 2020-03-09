Тіна Кароль зачарувала образом на "Голосі країни"

Новини шоу бізнесу:Українська попдіва, улюблениця мільйонів Тіна Кароль вкотре продемонструвала свою свою привабливість.

Під час чергового випуску вокального шоу "Голос країни" вона показала спокусливий образ у білій обтислій сукні.

Кожен світський вихід Тіни Кароль є неперевершеним. Зірка щоразу обирає вбрання, яке гарно підкреслює її фігуру. Вона чарівна та неповторна. Світлини співачки прихильники активно обговорюють в мережі інстаграм. Вчора, 8 березня, відбулися перші вокальні бої учасників шоу "Голос країни". Артистка продемонструвала на них вишуканий образ від відомого дизайнера.

Тіна постала у білій сукні від грузинського дизайнера David Koma. Головний акцент в її образі був зроблений на глибоке декольте.

Асиметрія білої тканини додавала вбранню ще більшої ефектості. Поєднала таке вбрання з босоніжками білого кольору на підборах.

Серед прикрас виконавиця обрала мінімалістичні сяючі сережки.

Вже звичним елементом у її образах є червона помада, проте цього разу вона вирішила відмовитися від неї і нафарбувала губи нюдовим відтінком. Волосся артситка зібрала в акуратну зачіску, додавши цим ніжності.