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Тіна Кароль зачарувала образом на "Голосі країни"

Тіна Кароль зачарувала образом на "Голосі країни"
22:40 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська попдіва, улюблениця мільйонів Тіна Кароль вкотре продемонструвала свою свою привабливість.

Під час чергового випуску вокального шоу "Голос країни" вона показала спокусливий образ у білій обтислій сукні.

Кожен світський вихід Тіни Кароль є неперевершеним. Зірка щоразу обирає вбрання, яке гарно підкреслює її фігуру. Вона чарівна та неповторна.

Світлини співачки прихильники активно обговорюють в мережі інстаграм.

Вчора, 8 березня, відбулися перші вокальні бої учасників шоу "Голос країни". Артистка продемонструвала на них вишуканий образ від відомого дизайнера. 

Тіна постала у білій сукні від грузинського дизайнера David Koma. Головний акцент в її образі був зроблений на глибоке декольте.

Асиметрія білої тканини додавала вбранню ще більшої ефектості. Поєднала таке вбрання з босоніжками білого кольору на підборах. 

 
 
 
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Спокойной ночи, Любимки Спасибо, что были с нами #ТинаКароль #TinaKarol #голоскраïни

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Серед прикрас виконавиця обрала мінімалістичні сяючі сережки.

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Вже звичним елементом у її образах є червона помада, проте цього разу вона вирішила відмовитися від неї і нафарбувала губи нюдовим відтінком. Волосся артситка зібрала в акуратну зачіску, додавши цим ніжності. 

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Все по темі:

Тина Кароль, Instagram, Шоу, Образ, Дизайнер, Давид Кома, Голос країни, Зирка, Співачка, Суддя.
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