Ірина Білик на честь свого юбілею збирається з чоловіком у тур

Новини шоу бізнесу:В якості режисера-постановника шоу вперше виступить її чоловік.

Давно не було новин від популярної української співачки Ірини Білик, але тепер нову заяву її чоловіка обговорюють всі її прихильники, інформує Ukr.Media.

Народна артистка України Ірина Білик та її чоловік Аслан Ахмадов готуються до ювілейного туру співачки, який стартує з 6 квітня. В одному з інтерв'ю Ірина Білик розповіла, чому її колишній Дмитро Коляденко не буде хореографом цього шоу і чим вона здивує глядачів, а чоловік співачки розкрив подробиці їхнього співробітництва.

30 міст України, 2 місяці підготовки, 12-ти годинні репетиції, 16 чоловік на сцені і 22 номери в програмі. В якості режисера-постановника шоу Ірини Білик вперше виступить її чоловік — Аслан Ахмадов.

"Я мріяв, що колись це станеться. Вона ніколи до мене не зверталася, а я ніколи й не просив. Мені подобається бути обслуговчим персоналом такого великого артиста", — відверто розповів Аслан Ахмадов.

За словами Аслана, родзинкою туру стануть екрани, які будуть перевозити з одного міста в інше. Саме на них будуть оживати цілі історії і створювати справжню магію на сцені. Чоловік додає, що спільна робота з Ірою йому подобається, великих конфліктів у них не було, а ще це прекрасний привід бачити дружину частіше.

Сама ж Білик зізналася, що відмовилася у райдері для цього туру від м'ясної нарізки і активно худне, щоб здивувати усіх глядачів неперевершеним виглядом і концертними костюмами.

"У мене буде новий балет. Вперше в моєму житті будуть ті костюми, про які я колись мріяла. І скільки у мене не було концертів, саме таких цінних костюмів ще не було", — поділилася Ірина Білик з журналістами.

До речі, несподіваною новиною стало те, що Дмитро Коляденко не буде хореографом для шоу Білик, а про його ймовірну участь у турі навіть не знав сам чоловік Ірини.

"Я вирішила, що з Дімою ми ще зробимо на 70! У мене ще буде кілька ювілеїв, а в цей раз зробить молодий, красивий, талановитий Ігор Кулешов", — зазначила співачка.