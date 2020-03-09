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Які запитання від Каті Осадчої стали незручними для Тіни Кароль

Які запитання від Каті Осадчої стали незручними для Тіни Кароль
13:34 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф today.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Тіна Кароль поговорила про свій досвід одностатевого кохання. Співачка відповіла на незручні запитання Каті Осадчій у програмі “Світське життя”.

Тіна Кароль – співачка, що здобула собі любов мільйонів шанувальників не лише в Україні, але й за її межами. Завдяки її красивому голосу і зворушливому виконанню, багато пісень Тіни Кароль стали хітами. У поєднанні з бездоганною зовнішністю зірки її творчість має магічний вплив на багатьох.

Тіна щедро постить свої фото в Instagram, нерідко знімаючись в дуже сексуальних і чуттєвих знімках. Причому її чуттєвість викликає захоплення не лише в чоловіків, але й у жінок. Власне про це, про одностатеве жіноче кохання, і не лише, й розмовляла Осадча з Кароль.

Почала Катя Осадча із запитання про Євробачення: як оцінює шанси переможців, групи “Go-A”, Тіна Кароль, яка була однією з суддів Нацвідбору на Євробачення? І який досвід вона винесла із власної участі в цьому конкурсі у 2006 році?

“На тебе їде потяг, а тобі все одно. Це має бути людина-машина. І до речі, “Go-A” – найстійкіші психологічно”, – відповіла Тіна Кароль.

Окрему увагу приділила Осадча кліпу на пісню “Вільна”, в якому Тіна Кароль заспівала і знялася в дуеті з Юлією Саніною.

“Там є великі натяки на жіночу любов. Можливо, у тебе був такий досвід?” – поставила питання “в лоб” Осадча.

“Ні, це зайве, – поквапилась відхреститися від такого досвіду Тіна Кароль. – А кліп, так. Ми лоскочемо нерви: або так, або ні. А далі фантазія – бурхлива і в кожного різна”.

Але Катя не вгамовувалася, намагаючись, таки, вивести Тіну на відвертість у питанні одностатевого кохання. Вона припустила, що, можливо, дівчатам довелося вивчати досвід лесбійських відносин, “вживаючись у роль”, заради того, щоб кліп вийшов максимально чуттєвим і правдоподібним.

“Не треба вживатися. Стоять дві красуні і починають співати”, – кокетливо відповіла Тіна Кароль.

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Не змогли “дві красуні” також пройти повз найбільш злободенну сьогоднішню тему, яка затьмарила нетрадиційну орієнтацію, наркотики, війни і політику – коронавірус. Тіна Кароль побоюється, що через це її син Веніамін не може прилетіти з Великобританії додому на великодні вихідні. При цьому вона сама вважає, що сіяти паніку через коронавірус не варто. Потрібно лише неухильно дотримуватися правил особистої гігієни.

“Я вважаю: паніка не потрібна, потрібні знання. Ходимо в публічні місця в рукавичках, стерилізуємо руки. Або нікуди не ходимо. Я не знаю, сидимо вдома, робимо дітей”, – закінчила співачка, грайливо хихикнувши на останній фразі.

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Тина Кароль, Клип, Катя Осадча, Вiльна, Співачка, Стосунки, Юлія Савіна.
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