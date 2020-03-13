Як надати своїм бровам гарну форму у домашніх умовах

Макіяж брів – важливий етап формування ефектній зовнішності. Примітно, що сама незначна деталь може повністю зіпсувати особа. Деякі дівчата вже встигли закохатися в новий тренд - перманентний макіяж брів, вважаючи нові риси вічними.
Що таке перманентний макіяж брів?
Перманентний макіяж і татуаж брів – концептуально нова техніка, що дозволяє надати бровам потрібну, колір, форму, вигин навіть інтенсивність заповнення кольорового полотна. Однак, ці два поняття слід розмежовувати і розуміти, що вони собою представляють. Тільки так дівчина, що зважилася на вічну красу зможе вибрати найоптимальніший варіант преображення для себе.
Види і відмінності
Микроблейдинг або перманентний макіяж – особлива техніка, що дозволяє створити гарний макіяж брів за допомогою микропигментирования. З татуюванням, як такий, цей спосіб має багато спільного, але все ж є і суттєві відмінності.
Основні відмінності:
Оскільки глибина впливу при татуажі більше, гоїтися оброблені ділянки будуть довше – до 1 місяця. Будь-які види перманентного макіяжу добре переносяться клієнтами (термін загоєння – близько 2 тижнів).
Техніки микроблейдинга брів
Макіяж брів тінями або олівцем – рутинна і невдячна робота, яка примушує дівчат довго стояти біля дзеркала, надаючи бровам потрібну форму. Перманентний макіяж позбавляє жінок від щоденної потреби коригувати власний вигляд.
Існує кілька видів микроблейдинга:
Втім, микроблейдинг і татуаж можуть проводити виключно професіонали. Якщо макіяж брів олівцем можна прибрати за лічені хвилини, то з вічним мейк-апом так не вийде.
Як робиться перманентний макіяж брів
Перед початком процедури майстер ретельно розпитає у клієнта про наявність можливих протипоказань. Потім відбувається обговорення, щодо малюнка. Важливо враховувати не тільки модні тенденції, але і підібрати правильний контур і вигин, брова повинна бути органічною і виглядати природно.
Колір майбутніх брів повинен гармоніювати з тоном шкіри, підходити до відтінку волосся і кольоротипу зовнішності дівчини в цілому. Найголовніше, щоб результат порадував клієнта, тому майстер не повинен нав'язувати свою думку, а прислухатися виключно до побажань дівчата.
Далі шкіру обробляють спеціальним антисептиком. Майстер малює щось на зразок ескізу і погоджує паралельно з клієнткою всі деталі. Безпосередньо перед роботою ділянки, де буде працювати майстер, обробляють анестезуючою гелем. Рідше використовують ін'єкційну методику місцевого знеболювання. Головний робочий інструмент майстра микроблейдинга – дермопигментатор. Цей прилад чимось віддалено нагадує кулькову ручку. Майстер акуратно пририсовывает всі лінії згідно ескізу. В цілому процедура триватиме близько 1 години.