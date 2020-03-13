Як надати своїм бровам гарну форму у домашніх умовах

Новини шоу бізнесу:Брови можна назвати чи не найбільш важливою частиною особи. Саме вони надають йому форму, доповнюють образ, роблять погляд набагато виразніше.

Макіяж брів – важливий етап формування ефектній зовнішності. Примітно, що сама незначна деталь може повністю зіпсувати особа. Деякі дівчата вже встигли закохатися в новий тренд - перманентний макіяж брів, вважаючи нові риси вічними.

Що таке перманентний макіяж брів?

Перманентний макіяж і татуаж брів – концептуально нова техніка, що дозволяє надати бровам потрібну, колір, форму, вигин навіть інтенсивність заповнення кольорового полотна. Однак, ці два поняття слід розмежовувати і розуміти, що вони собою представляють. Тільки так дівчина, що зважилася на вічну красу зможе вибрати найоптимальніший варіант преображення для себе.

Види і відмінності

Микроблейдинг або перманентний макіяж – особлива техніка, що дозволяє створити гарний макіяж брів за допомогою микропигментирования. З татуюванням, як такий, цей спосіб має багато спільного, але все ж є і суттєві відмінності.

Основні відмінності:

Татуаж – це звичайна татуювання, яка залишиться на все життя. Робити модні широкі брови методом тату, щонайменше, нерозумно. Такий тренд залишиться на обличчі назавжди, змінити нічого не вийде. Перманентний макіяж брів буде радувати лише кілька років, а згодом пігмент зникне і можна буде приступати до нових експериментів;

При татуажі пігмент забивають гранично глибоко в дермальное полотно. Перманентний макіяж брів (техніка зокрема) передбачає вплив лише на верхні шари шкіри;

Татуаж можна робити скрізь – по всьому тілу, а микроблейдинг практикують лише для особи.

Оскільки глибина впливу при татуажі більше, гоїтися оброблені ділянки будуть довше – до 1 місяця. Будь-які види перманентного макіяжу добре переносяться клієнтами (термін загоєння – близько 2 тижнів).

Техніки микроблейдинга брів

Макіяж брів тінями або олівцем – рутинна і невдячна робота, яка примушує дівчат довго стояти біля дзеркала, надаючи бровам потрібну форму. Перманентний макіяж позбавляє жінок від щоденної потреби коригувати власний вигляд.

Існує кілька видів микроблейдинга:

Волосковая фарбування – один із способів, як вдосконалити спосіб, брови зробити виразними, дотримуючись принципів природної краси;

Шотирование брів – розтушовка досить м'яка, іменована ще технікою тіньової акварелі. Подібний метод напилення краще використовувати для відтінення або корекції кольору брів, надання конкретного відтінку глибини і насиченості. Якщо від природи у дівчини гарна форма і чіткі лінії брів, але вони досить бліді або не відрізняються особливою густотою волосків, шотирование – оптимальний варіант;

Стійкий макіяж перманент 3Д – самий сучасний і незвичайний метод. Волоски попередньо видаляється, а на шкіру наносять цілий ряд пігментів, які і формують так званий «об'ємний малюнок. Отриманий макіяж повинен гармоніювати з особою чином і в цілому. Техніка складна, навіть в плані того, як вибрати колір брів. Цей метод доступний тільки кращим фахівцям, які вже мають солідний досвід у микроблейдинге.

Втім, микроблейдинг і татуаж можуть проводити виключно професіонали. Якщо макіяж брів олівцем можна прибрати за лічені хвилини, то з вічним мейк-апом так не вийде.

Як робиться перманентний макіяж брів

Перед початком процедури майстер ретельно розпитає у клієнта про наявність можливих протипоказань. Потім відбувається обговорення, щодо малюнка. Важливо враховувати не тільки модні тенденції, але і підібрати правильний контур і вигин, брова повинна бути органічною і виглядати природно.

Колір майбутніх брів повинен гармоніювати з тоном шкіри, підходити до відтінку волосся і кольоротипу зовнішності дівчини в цілому. Найголовніше, щоб результат порадував клієнта, тому майстер не повинен нав'язувати свою думку, а прислухатися виключно до побажань дівчата.

Далі шкіру обробляють спеціальним антисептиком. Майстер малює щось на зразок ескізу і погоджує паралельно з клієнткою всі деталі. Безпосередньо перед роботою ділянки, де буде працювати майстер, обробляють анестезуючою гелем. Рідше використовують ін'єкційну методику місцевого знеболювання. Головний робочий інструмент майстра микроблейдинга – дермопигментатор. Цей прилад чимось віддалено нагадує кулькову ручку. Майстер акуратно пририсовывает всі лінії згідно ескізу. В цілому процедура триватиме близько 1 години.