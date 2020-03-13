Трендові сукні на запах весна-літо 2020 (Фото)

Батистові, атласні пеньюари були одягом не тільки для будуара. Шовкове плаття з запахом одягали навіть для ранкового прийому гостей. Зараз такий одяг шиють з різних тканин, і нескладно підібрати річ для будь-якого приводу.

Оригінальна модель була представлена світу моди дизайнер Діана фон Фюрстенберг. Більше 40 років тому вперше домашня одяг перетворилася на вишуканий елемент повсякденного, вечірнього жіночого гардероба. Стиліст описувала плаття як «шматок тканини з рукавами». І дійсно, старовинний фасон не відрізнявся хитромудрою кроєм. Сучасні дизайнери пропонують кілька варіантів сукні:

Суцільнокроєна модель на основі базової викрійки шиється простіше всього. Такі сукні можуть бути з рукавами або без. Подібна одяг буде добре виглядати на модниці будь-якої комплекції завдяки вільному облеганию. Підлоги моделі фіксуються тонким або широким ремінцем. Одяг може мати різну ступінь облягання, не сковує рухів. І плаття з запахом підходить як для офісного, так і для повсякденного гардероба. Відмінним доповненням образів стануть мюли, босоніжки на танкетці, балетки, туфлі;

Відрізні по лінії талії моделі одягу мають більш вишуканий і елегантний вигляд. Сукні прилеглого силуету красиво підкреслюють приємні округлі жіночі форми. Завдяки завищеною або заниженою лінією талії, дизайнери створюють масу оригінальних моделей. Такий крій одягу дозволяє враховувати особливості жіночої фігури. Підкреслять вишуканість модного образу туфлі на шпильці. Для любительок оригінальних рішень дизайнери пропонують взуття на прозорих масивних підборах. Плаття із запахом для вагітних вибираються із завищеною лінією талії. Вільний силует візуально замаскує животик, що особливо цінують жінки, не прагнуть залучати увагу до свого становища.

Строгі і легковажні, короткі і хвилясті до підлоги сукні шиються з будь-яких тканин і відмінно вписуються в гардероби модниць різної статури і віку. Головне – можна вибрати свою модель одягу.

7

Фігура типу «пісочний годинник»

Така статура вважається найбільш гармонійним. Його власниці можна не замислюватися про вибір жіночного фасону – будь-яке плаття з запахом стане прикрасою образу. Безсумнівним достоїнством фігури є тонка талія. Загальні рекомендації з вибору сукні з запахом: моделі з рукавом «реглан» або американською проймою, на тонких бретелях. Варто утриматися від підплічників, широких рукавів типу «ліхтарик». Щоб підкреслити витончені лінії силуету, вибирається одяг з м'яких, облягаючих полотен: трикотаж, віскоза, креп, шовк, плетений матеріал, еластичний бавовна.

Однотонний текстиль легко і ненав'язливо підкреслить жіночність м'яких ліній. А ось сукні з геометричними принтами або великим квітковим візерунком вибирати не рекомендується. Справжньою окрасою гардеробу буде в'язане плаття з запахом. Особливо красиво виділяються білі сукні, пов'язані з бавовняних ниток з допомогою гачка. Жінки з такою фігурою відмінно виглядають у виробах будь-якої довжини. Але треба враховувати, що на пишних дам краще виглядають моделі довжиною міді або максі. Однотонні сукні із запахом для повних жінок стануть універсальним вибором. Бажано віддавати перевагу пастельним тонам.