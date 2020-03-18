Поради, як відростити модельні брови

Новини шоу бізнесу:Дотримуйтесь цих порад, і брови будуть густими і широкими.

З трендів який рік поспіль не виходять широкі, густі брови. Ними вихваляються численні інста-діви і моделі на показах Тижня моди. Але що робити, якщо ваші власні брови далекі від ідеалу?

Можливо, ви перещіпали їх в юності або стали жертвою неправильного догляду. І ось тепер замість густих волосків ви бачите тонкі, рідкі і майже безбарвні. А ще вони ростуть шматками або не ростуть взагалі... Знайомо?

Не поспішайте впадати у відчай! Ми розповімо як відростити красиві брови. Дотримуючись цих нехитрих правил і набравшись терпіння, ви побачите перші позитивні результати, інформує Ukr.Media.

Приймайте вітаміни

Однією з причин, по якій ваші брови можуть перебувати у сумному стані, є нестача вітамінів в організмі. Але не поспішайте самостійно ставити собі діагноз і бігти в аптеку. Для початку запишіться на прийом до трихолога і здайте всі необхідні аналізи. Цілком можливо, що лікар призначить вам пропити курс вітамінних добавок.

Захищайте брови від засобів по догляду за шкірою

Наносячи на обличчя крем, сироватку або маску, стежте за тим, щоб ці засоби не потрапляли на брови. Чому це так важливо? Річ у тому, що живильні компоненти, які містяться в них, здатні закупорювати волосяні фолікули. Через що волоски можуть почати випадати або перестати рости.

Користуйтеся маслами

Касторове масло вважається одним з найбільш ефективних засобів для росту волосся. У ньому містяться жирні кислоти омега-6, які покращують кровообіг і зміцнюють коріння волосся. Завдяки вітаміну Е, який входить до складу, волоски стають міцними і щільними. Нанесіть на ватяну паличку пару крапель касторової олії і помасажуйте нею брови. Залиште її на шкірі на 20 хвилин, а потім змийте теплою водою. Регулярне вживання олії гарантує ріст волосків, живить їх і надає блиск.

Відновлює природну густоту і стимулює зростання брів і кокосове масло. Воно знижує втрату білка, зміцнюючи волосяні фолікули. Нанесіть масло ввечері на ватний диск і змастіть ним брови. Залиште на всю ніч, а вранці вмийтеся.

Популярним народним засобом для прискорення росту брів є реп'яхова олія. Вона проникає в коріння волосся, зміцнюючи їх і припиняючи випадання.

Менш ламкими зробить їх мигдальне масло. Щоб брови не рідшали, змащувати їх можна також персиковим маслом, яке краще попередньо розігріти, нанести на ватяні диски і використовувати як маску. Тримати масло потрібно 20 хвилин, а потім змити теплою водою. Пам'ятайте, що для досягнення результату необхідно використовувати масла щодня протягом хоча б трьох тижнів.

Робіть маски для брів

Маски на основі декількох інгредієнтів допоможуть швидше досягти бажаного результату. Подрібніть зелень петрушки і змішайте з соком алое. Нанесіть кашку на брови і залиште на 20 хвилин, після чого змийте. Також можна приготувати морквяну маску. Для цього візьміть 5 крапель вітаміну А і столову ложку морквяного соку. Змочіть в суміші серветку і прикладіть до брів. Через 20 хвилин вмийтеся теплою водою.

Ще один варіант — масляна маска. Візьміть в рівних пропорціях обліпихове, мигдальне, реп'яхова і оливкова олія. Розчиніть у ньому кілька крапель вітаміну А і Е. Ввечері нанесіть склад на брови і залиште на всю ніч. У таку маску можна також додати ефірну олію розмарину, чайного дерева, шавлії, лаванди або безсмертника. У чистому вигляді застосовувати його небезпечно через ризик отримати опік. А ось кілька крапель у складі основного засобу шкоди не принесуть.

Приготуйте сироватку

На основі масел можна приготувати натуральну сироватку для брів і не витрачати на неї купу грошей. Візьміть 1 чайну ложку касторового і 1/2 чайної ложки кокосового масла, одну капсулу вітаміну Е (запитайте в аптеках), 2 краплі будь-якого ефірної олії, про яке написано вище, і чистий пухирець від туші для вій. Змішайте всі інгредієнти, перелийте з допомогою піпетки або шприца в тюбик, закрутіть кришку і добре струсіть.

Наносити сироватку щіточкою для вій 1-2 рази на день на 20 хвилин або всю ніч. Це залежить від того, як буде реагувати ваша шкіра. Користуйтеся складом протягом 3 місяців, а потім зробіть перерву на місяць.

Фарбуйте брови хною

На відміну від фарб на хімічній основі, хна не тільки надає бровам відтінок, але і доглядає за ними: зміцнює структуру, робить їх густішими і щільнішими. Підібрати колір можна від чорного до звичного коричневого. Тримається він близько 2-3 тижнів. Виконуйте процедуру в салоні або вдома, додавши в хну пару крапель реп'яхової або касторової олії для ще більшого ефекту. Регулярне фарбування натуральним засобом піде бровам тільки на користь.

Не забувайте про макіяж

Якщо ефекту від проведених процедур тимчасово немає, а густі, широкі брови хочеться, цього можна досягти з допомогою грамотного макіяжу. Промалюйте тонкі волоски олівцем і заповніть прогалини. Причешіть брови спеціальною щіточкою і зафіксуйте їх гелем. Він, до речі, може бути не тільки прозорим, але і з легким відтінком для додання ще більшої виразності.

Запасіться терпінням

Так, саме так. Перш ніж ви побачите довгоочікувані брови своєї мрії, пройде не менше 15 тижнів, а може і більше. Але ж воно того варте! Не звертайте з наміченого шляху, проявіть терпіння, знайдіть і відвідуйте хорошого бровиста і у вас все обов'язково вийде. Удачі!