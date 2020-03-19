Джіджі Хадід в фотосесії для Harper’s Bazaar

Новини шоу бізнесу:Американська модель Джіджі Хадід стала кавер-стар квітневого номера журналу Harper’s Bazaar.

24-річна зірка, яка є одним з головних світових трендсеттерів, з’явилася на обкладинці американського глянцю в розкішній чорно-білій сукні-бюстьє з пишною спідницею з колекції Givenchy Haute Couture. У виданні відзначили, що образ був натхненний культовою французькою кутюр'є Мадам Гре.

У фотосесії норвезького фотографа Сельві Суннсбе Хадід також блищала в елегантних нарядах з нових колекцій таких авторитетних модних будинків, як Valentino, Dior, Chanel і John Galliano.

Примітно, що запрошеними інтервьерамі стали відразу кілька знаменитостей. Зокрема, Хадід розмовляла з Тейлор Свіфт, Сереною Вільямс, Джиммі Феллоном, Блейк Лайвлі і Кендалл Дженнер.

В інтерв'ю супермодель розповіла про те, що її надихає, зізнавшись, що завжди вважала важливою складовою щасливого життя щирість:

"З часом я усвідомила, що відчуваю себе найбільш вільно, коли відкрито висловлюю себе, будь то активність, написання постів або просто бесіда. Чесність завжди призводить до чогось хорошого, навіть якщо неминучий важкий або незграбний момент або розмова. Ви ніколи не помилитеся, якщо будете говорити правду. І ви завжди чогось вчитеся завдяки цьому", — говорить вона.

Зірка також зізналася, що одним з її найбільшим страхів є стрибок з парашутом:

"Я стрибала з парашутом один раз, в Дубаї. Вистрибнути з літака страшніше, ніж саме падіння. Спостерігати за видами під час стрибка — неймовірно. Я завжди говорила собі, що якби я зробила це знову, то кожен раз стрибала б в різних місцях, щоб побачити унікальні та незабутні краєвиди. Я все ще боюся стрибків з парашута, і саме тому я хочу зробити це знову. Це хвилююче, а я дуже ризикова людина. Одного разу я б хотіла відвідати Нову Зеландію або Ісландію, тому, цілком можливо, що я зроблю це саме там. Звичайно, якщо там дозволені стрибки з парашутом", — розповіла Хадід.