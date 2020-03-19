Порція натхнення для красивого дизайну манікюру

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Манікюр буває дуже складним завданням, особливо коли перед вами стоять два лаки різних кольорів. Але вибрати між двома кольорами це одне, а зробити так, щоб ваш манікюр не був банальним і найпримітивнішим це зовсім інша справа. Тут в хід йде фантазія, ваша або вашого майстра, і прямі руки, які будуть втілювати ці ідеї в життя. А щоб вам простіше жилося, і менше боліла голова через роздуми щодо манікюру, ми приготували для вас незвичайні ідеї дизайну нігтів, які стовідсотково виділять вас з натовпу.

Ми зібрали для вас свіжу добірку цікавих ідей манікюру на весну 2020, тож надихайтеся: