Як правильно та зі смаком носити прикраси

Новини шоу бізнесу:Як правильно носити прикраси, щоб завжди виглядати гармонійно і доречно.

Протягом багатьох століть люди носять прикраси, щоб поліпшити свій зовнішній вигляд, заявити про себе чи вкласти в них німе послання. Модні тенденції приходять і йдуть, але традиційні норми етикету носіння прикрас ще не втратили актуальність. Одне з головних правил вдалого образу — його доречність в тій чи іншій ситуації. Це ж стосується і ювелірних виробів, інформує Ukr.Media.

Багато дівчат знають, що аксесуарами можна урізноманітнити практично будь-який образ, змусити грати по-новому старі речі, а також привернути до себе увагу оточуючих. Але щоб ця увага була позитивною, варто знати прості правила ювелірного етикету, дотримуючись яких ви не будете виглядати як біла ворона, будь то офіс або вечірній захід.

На кожен день

Деякі прикраси можна носити на постійній основі. Наприклад, для одружених людей — це обручки. Просте мінімалістичне намисто, непретензійні сережки, акуратні браслети — все це теж належить до категорії повсякденних прикрас.

Уникайте виробів, які «гримлять» при русі, особливо якщо прямуєте в офіс або, наприклад, театр. Це може доставляти дискомфорт не тільки вам, але і оточуючим.

Також не зовсім доречно в повсякденних луках виглядають великі дорогоцінні камені (прибережіть їх для урочистих заходів).

Що стосується діамантів, то давно існує правило, що їх не слід носити раніше п'яти годин вечора, а також молодим незаміжнім дівчатам. Хоча ця норма потроху втрачає свою актуальність, вона все ж не позбавлена сенсу.

В офіс

Коли ви вибираєте прикраси для роботи, віддавайте перевагу таким виробам, які не акцентують на собі увагу і не створюють шуму.

Якщо в офісі строгий дрес-код, а також вам доводиться бути присутніми на ділових зустрічах, то варто відмовитися від дорогих помітних ювелірних прикрас. Цілком прийнятні сережки-гвоздики, пуссети, тонкі браслети без великих каменів.

Не носіть на одній руці відразу кілька браслетів, які при зіткненні один з одним гримлять. Також з таким набором ви будете заважати колегам, друкуючи на клавіатурі.

Не перевантажуйте офісний аутфіт. Носіть мінімум прикрас: наприклад, або наручний годинник, або браслет.

Залиште вдома екстравагантні брошки, сережки у формі квітів і масивні персні.

Якщо є сумніви — не одягайте прикраси взагалі.

На урочисті заходи

Особливі події — чудова можливість дати дорогим і красивим ювелірним виробам сяяти на нас повною мірою. Однак перетворюватися в ворону-клептоманку все ж не варто.

Виберіть одну частину тіла, яку ви хочете підкреслити. Нехай найбільша прикраса в образі буде на ній, а всі інші — менш помітні, щоб вони просто делікатно доповнювали першу скрипку.

Не варто носити відразу всі прикраси з одного гарнітура. По-перше, це жахливий несмак, по-друге, наряд буде сильно перевантажений, а ви залишитеся в тіні.

На вечірку

В залежності від її офіціозності, на вечірку друзів можна надіти практично будь-які прикраси. Просто знайте міру і враховуйте наряд, який підібрали.

Правила ювелірного етикету, які застаріли