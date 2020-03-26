Новий тренд у тату - вірус COVID-19 (Фото)

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Наслідки епідемії коронавируса, добре підігріті пресою, ізоляція та карантин буквально зводять людей з глузду. І поки одні запасаються продуктами, вітамінами і намагаються скоріше забути про загрозу, інші знаходять час зробити тату на пам'ять.

Інстаграм рясніє яскравими ескізами з хештегом #coronavirus tattoo та #covid19tattoo. Люди набивають малюнки з туалетним папером, масками та іншими предметами, які сьогодні стали символами епідемієї. Як зазначають деякі, колись вони подивляться на свої тату і згадають, "як за пару тижнів з глузду з'їхав цілий світ".