Український дизайнер Frolov шиє захисні костюми для медиків (Фото)

Новини шоу бізнесу:Слідом за Світланою Бевзою за справу взявся Іван Фролов, відомий співпрацею з першою леді України Оленою Зеленською.

У мережі Іван Фролов розповів, що вся його команда досі перебувала на карантині, однак благодійна ініціатива стимулювала їх повернутись до роботи. Всього за один день дизайнер зі своїми помічниками пошив 51 захисний костюм для медиків. Щоб збільшити обсяг продукції, Іван Фролов звернувся за допомогою до партнерів свого бренду Frolov.

"За сьогодні ми відшили 51 захисний костюм, вручну розкроїли більше сотні, розробили додатковий чоловічий універсальний розмір. Звичайно, потреби медиків значно перевищують наші можливості, тому ми заручились підтримкою наших постійних партнерів, які зазвичай допомагають нам у тиражуванні колекцій для магазинів по всьому світу", – розповів він.

За словами Івана Фролова, під час роботи всі дотримувались порад ВООЗ у час карантину. Дизайнер та його підлеглі працювали у захисних масках, користувались антисептиками і зберігали дистанцію. Однак для одного знімку команда Frolov об'єдналась, чим зворушила мережу.

Для довідки. Іван Фролов активно співпрацює з українськими зірками та Оленою Зеленською. Саме він пошив вбрання першої леді України для інтронації імператора Японії Нарухіто. Його бренд Frolov є популярним не тільки в Україні, але й за її межами.

Першою українською дизайнеркою, яка почала шити захисні костюми у час пандемії, була Світлана Бевза. Саме вона надихнула Івана Фролова на участь у своєрідному благодійному проєкті, спрямованому на допомогу медикам.

Українці – не єдині, хто допомагає лікарям у світі. Чимало голлівудських зірок передали кошти у благодійні фонди, які фінансують розробку вакцини проти коронавірусу та допомагають інфікованим. А от представники Голлівуду, які працювали над створенням серіалів про лікарів, передали весь закуплений інвентар у шпиталі. Сотні масок, латексних рукавиць, захисних костюмів, крапельниць перейшли до клінік Лос-Анджелеса.