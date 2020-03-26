Скачать
Четвер, 26.03.2020
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вперше розпівала про викидні

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вперше розпівала про викидні
12:34 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Жінка зізналася, що могла б бути матір'ю п'ятьох, проте двічі втрачала вагітність на одному й тому ж терміні.

Талановита акторка та успішна жінка в українському шоу-бізнесі Олена Кравець вже встигла пройти багато випробувань. Після того, як у Олени народилася донька, вона прагнула стати мамою вдруге, проте їй не вдавалося. Знаменитість втратила двох дітей на восьмому тижні вагітності. Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю для програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1".

Викидні траплялися через напружений графік Олени. Вона постійно поспішала, будувала кар'єру і через це довго не могла отримати омріяне щастя. 

У мене два рази завмирала вагітність. Це траплялося на одному й тому ж терміні. Була гонитва і на цій швидкості дітей не виношують. Колись про це було дуже важко говорити, – зізналася акторка.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

С днем рождения, мои Кравчата!)))

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

У 2016 році вона народила двійню. Олена розповіла, що довго не могла повірити в те, що носить під серцем двох малюків. Тоді чоловік сказав їй, що до них повернулися довгоочікувані дітки. 

Я думала, що лікар дивиться не на мою картинку, що хтось до мене був з двійнятами. Моя свідомість довго не могла прийняти це, – поділилася зіркова матуся.

Стали відомі подробиці самопочуття Принца Чарльза

Кравець порадила тим, хто зіткнувся зі схожою ситуацією не боятися звертатися по допомогу в психологію. Так пережити стрес буде набагато легше. Зараз Олена щаслива та насолоджується кожної хвилиною материнства. Нікуди не поспішає і проводить час з дітьми.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Комик, Студия Квартал-95, Діти, Олена Кравець, Викидні, Переживання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Михайло Поплавський отримав престижну відзнаку "Митець року-2019"
02 Перша в світі екояхта за $645 млн, що працює на водневому паливі (Відео)
03 Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня
04 Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вперше розпівала про викидні
05 Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся