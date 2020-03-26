Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вперше розпівала про викидні

Новини шоу бізнесу:Жінка зізналася, що могла б бути матір'ю п'ятьох, проте двічі втрачала вагітність на одному й тому ж терміні.

Талановита акторка та успішна жінка в українському шоу-бізнесі Олена Кравець вже встигла пройти багато випробувань. Після того, як у Олени народилася донька, вона прагнула стати мамою вдруге, проте їй не вдавалося. Знаменитість втратила двох дітей на восьмому тижні вагітності. Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю для програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1".

Викидні траплялися через напружений графік Олени. Вона постійно поспішала, будувала кар'єру і через це довго не могла отримати омріяне щастя.

У мене два рази завмирала вагітність. Це траплялося на одному й тому ж терміні. Була гонитва і на цій швидкості дітей не виношують. Колись про це було дуже важко говорити, – зізналася акторка.

Переглянути цей допис в Instagram С днем рождения, мои Кравчата!))) Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets) 18 Лип 2019 р. о 9:45 PDT

У 2016 році вона народила двійню. Олена розповіла, що довго не могла повірити в те, що носить під серцем двох малюків. Тоді чоловік сказав їй, що до них повернулися довгоочікувані дітки.

Я думала, що лікар дивиться не на мою картинку, що хтось до мене був з двійнятами. Моя свідомість довго не могла прийняти це, – поділилася зіркова матуся.

Кравець порадила тим, хто зіткнувся зі схожою ситуацією не боятися звертатися по допомогу в психологію. Так пережити стрес буде набагато легше. Зараз Олена щаслива та насолоджується кожної хвилиною материнства. Нікуди не поспішає і проводить час з дітьми.