Стали відомі подробиці самопочуття Принца Чарльза

Новини шоу бізнесу:Спадкоємець престолу одразу ж самоізолювався та не контактує з іншими людьми, щоб не поширювати хворобу.

Як повідомляє E! News, 71-річний принц Чарльз з дружиною Каміллою поселились у замку Балморал, що в Шотландії. Саме туди королівське подружжя вирушило незадовго до здачі тесту на коронавірус. Тому наразі принц Чарльз самоізолювався в одній з кімнат замку і консультується з лікарями завдяки телефону.

Королівські родичі неабияк стурбовані його станом здоров'я. Після оголошення про позитивний тест на Covid-19 принц Чарльз мав телефонні розмови з Її Величністю

Єлизаветою ІІ та синами – принцами Вільямом і Гаррі. Водночас привертати увагу громадськості до своєї історії він не прагне.

Принц Чарльз не хоче зайвої метушні, оскільки відомо, що від вірусу страждають тисячі людей, і деякі набагато сильніше, ніж він, – розповів інсайдер.

Відомо, що тест на коронавірус здала і дружина принца Чарльза Камілла. Її результати виявились негативними, тому жінка наразі живе в іншій частині замку Балморал. За словами інсайдера, Камілла особисто не контактує зі своїм інфікованим чоловіком, однак дуже переживає через його діагноз.

"Камілла слідує всім медичним рекомендаціям, поки Чарльз лікується. Вона турбується за нього, але знає, що у нього гарний настрій і що він продовжує працювати зі свого маєтку. Вони обидвоє дуже оптимістично налаштовані", – додав інсайдер.

На час пандемії коронавірусу всі члени королівської родини виїхали у заміські резиденції та зменшили кількість персоналу до кількох людей. Так, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми оселились у палаці Сандрінгему, а принц Гаррі та Меган Маркл переїхали в орендований маєток в Канаді. А от королева Єлизавета ІІ та її чоловік Філіп обрали Віндзорський замок.

Королева в останній раз бачилася з принцом Уельським вранці 12 березня і зараз слідує всім відповідним порадам щодо свого здоров'я, – запевнив інсайдер.