Стали відомі подробиці самопочуття Принца Чарльза

Як повідомляє E! News, 71-річний принц Чарльз з дружиною Каміллою поселились у замку Балморал, що в Шотландії. Саме туди королівське подружжя вирушило незадовго до здачі тесту на коронавірус. Тому наразі принц Чарльз самоізолювався в одній з кімнат замку і консультується з лікарями завдяки телефону.
Королівські родичі неабияк стурбовані його станом здоров'я. Після оголошення про позитивний тест на Covid-19 принц Чарльз мав телефонні розмови з Її Величністю
Єлизаветою ІІ та синами – принцами Вільямом і Гаррі. Водночас привертати увагу громадськості до своєї історії він не прагне.
Принц Чарльз не хоче зайвої метушні, оскільки відомо, що від вірусу страждають тисячі людей, і деякі набагато сильніше, ніж він, – розповів інсайдер.
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Over the past two days, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have been carrying out engagements across Northern Ireland. Their Royal Highnesses began their visit yesterday at Castle Coole, County Fermanagh, where they attended the Secretary of State’s Annual Garden Party. In Lisnaskea, The Prince and The Duchess joined a community celebration event including a Big Lunch and The Prince met farmers from County Fermanagh who have taken part in The Prince’s Countryside Fund Farm Resilience Programme, which provides free advice and business skills training. Today, The Prince of Wales visited Belfast Synagogue and The Duchess of Cornwall visited the Welcome Organisation in Belfast, a charity that provides services and support to vulnerable women. In Armagh, The Prince toured St Patrick’s Catholic Cathedral where he learnt about the important cross-community work in the city, and met students at St Patrick’s Grammar School who are taking part in Prince’s Trust programmes. HRH also met young people taking part in a Game of Two Halves – a game which features one half of rugby and the other of Gaelic football. Ending the visit to Northern Ireland in Lurgan, The Prince of Wales met members of the local community including schoolchildren, the Loyal Orders, and culture and heritage groups. Discover more photographs of TRH’s visit on @clarencehouse.
Відомо, що тест на коронавірус здала і дружина принца Чарльза Камілла. Її результати виявились негативними, тому жінка наразі живе в іншій частині замку Балморал. За словами інсайдера, Камілла особисто не контактує зі своїм інфікованим чоловіком, однак дуже переживає через його діагноз.
"Камілла слідує всім медичним рекомендаціям, поки Чарльз лікується. Вона турбується за нього, але знає, що у нього гарний настрій і що він продовжує працювати зі свого маєтку. Вони обидвоє дуже оптимістично налаштовані", – додав інсайдер.
На час пандемії коронавірусу всі члени королівської родини виїхали у заміські резиденції та зменшили кількість персоналу до кількох людей. Так, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми оселились у палаці Сандрінгему, а принц Гаррі та Меган Маркл переїхали в орендований маєток в Канаді. А от королева Єлизавета ІІ та її чоловік Філіп обрали Віндзорський замок.
Королева в останній раз бачилася з принцом Уельським вранці 12 березня і зараз слідує всім відповідним порадам щодо свого здоров'я, – запевнив інсайдер.