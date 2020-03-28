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Ідеї леопардового манікюру на весну 2020

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Ідеї леопардового манікюру на весну 2020
11:10 Сьогодні Телеграф Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Леопардовий принт на нігтях в цьому сезоні залишається на піку популярності. Варіантів такого дизайну манікюру існує безліч.

  • 1

    Леопардовий візерунок підходить під різні стилі одягу і завжди виглядає дуже екстравагантно та оригінально. Основний колір лаку ви можете вибрати по своєму смаку, а леопардовий принт зробити не на всіх нігтях, а на одному або декількох.

    Його можна використовувати і у французькому і місячному манікюрі, як декор. Кожну цятку ви можете зафарбувати окремим кольором і обвести обідок темним лаком.

  • 2

    Матове покриття з таким принтом поєднується прекрасно.

  • 3

    Поряд з леопардовим візерунком в манікюрі зараз активно використовуються тигровий, заячий і зебровий принт.

  • 4

    Ви можете сміливо експериментувати з густотою, кольором і розміром плям.

     

  • 5

    Леопардовий принт буде однаково чудово виглядати як на довгих, так і на коротких нігтях.

  • 6

    Не захоплюйтеся кількістю цяток, щоб манікюр не виглядав наляписто.

  • 7

    Леопардовий принт гармонійно поєднується з рожевим, жовтим, червоним і сірими відтінками.

     

  • 8

    З чорним манікюром він також виглядає елегантно і стильно.

     

  • 9

    Нюдові нігтики з кількома цятками виглядають стримано і підійдуть для повсякденного і офісного стилю.

  • 10

  • 11

    Бордове омбре з хижим принтом додасть дівчині впевненість у собі, а ефект металік на декількох нігтях зробить образ ще більш яскравим.

Яке взуття буде модним нового сезону 2020

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Маникюр 2020, Ідеї манікюру, Леопардовий манікюр.
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