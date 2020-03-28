Ідеї леопардового манікюру на весну 2020

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Леопардовий візерунок підходить під різні стилі одягу і завжди виглядає дуже екстравагантно та оригінально. Основний колір лаку ви можете вибрати по своєму смаку, а леопардовий принт зробити не на всіх нігтях, а на одному або декількох.

Його можна використовувати і у французькому і місячному манікюрі, як декор. Кожну цятку ви можете зафарбувати окремим кольором і обвести обідок темним лаком.