Ідеї леопардового манікюру на весну 2020

Леопардовий візерунок підходить під різні стилі одягу і завжди виглядає дуже екстравагантно та оригінально. Основний колір лаку ви можете вибрати по своєму смаку, а леопардовий принт зробити не на всіх нігтях, а на одному або декількох.
Його можна використовувати і у французькому і місячному манікюрі, як декор. Кожну цятку ви можете зафарбувати окремим кольором і обвести обідок темним лаком.
Матове покриття з таким принтом поєднується прекрасно.
Поряд з леопардовим візерунком в манікюрі зараз активно використовуються тигровий, заячий і зебровий принт.
Ви можете сміливо експериментувати з густотою, кольором і розміром плям.
Леопардовий принт буде однаково чудово виглядати як на довгих, так і на коротких нігтях.
Не захоплюйтеся кількістю цяток, щоб манікюр не виглядав наляписто.
Леопардовий принт гармонійно поєднується з рожевим, жовтим, червоним і сірими відтінками.
З чорним манікюром він також виглядає елегантно і стильно.
Нюдові нігтики з кількома цятками виглядають стримано і підійдуть для повсякденного і офісного стилю.
Бордове омбре з хижим принтом додасть дівчині впевненість у собі, а ефект металік на декількох нігтях зробить образ ще більш яскравим.