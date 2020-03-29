Весняні тренди манікюру 2020

З такими нігтиками весна прийде ще швидше! Зміна пір року — це гарний привід вибрати новий улюблений манікюр. Тим більше що нейл-індустрія не стоїть на місці і кожен сезон придумує все нові техніки та ідеї. А коли, якщо не навесні, їх пробувати?
Air flowers
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2 in 1 day? This is what happens during #socialdistancing ring by @doublemossjewelry #handpainted #daisy #negativespacenails #nailart
Трафаретні малюнки залишилися далеко в минулому. «Air flowers» — нова техніка в нейл-арті, яка цієї весни як не можна до речі. Зображення на нігтях напівпрозорих квітів і зелені схоже на акварельні малюнки. Виглядає по-весняному і дуже незвично.
Для створення такого ніжного дизайну використовується тонка кисть і палітра різних відтінків. В якості основи зазвичай використовують білий лак або світлі нюдові відтінки. А вже на підкладці майстер покроково промальовує всі деталі квітки. В результаті кожен ніготь схожий на маленький витвір мистецтва.
Sweet bloom
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Обычно мне надоедает цвет моего покрытия уже через неделю, но не в этот раз Кажется этот дизайн мне не надоест никогда!
Ця техніка з'явилася кілька років тому, але все ще залишається популярною. На відміну від образотворчих малюнків в техніці «air flowers», квіти виходять об'ємними і дуже виразними. Ідеальний варіант для тих, хто втомився від сірої зими і скучив за буйством фарб.
Для малюнка вибирається декілька контрастних кольорів. Майстри радять брати не більше 3-4 відтінків, інакше манікюр буде здаватися занадто вигадливим. Найчастіше дизайн виконується за допомогою трафарету: слайдер наноситься на ніготь і розфарбовується. І ще: не обов'язково обмежуватися флористикою. В техніці «sweet bloom» можна виконати практично все, що вашій душі завгодно.
Клітка
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Геометрія вже не перший сезон є трендом нейл-арту. Цієї весни особливо актуальною буде клітка. Шахова або шотландська, візерунок а-ля Burberry або «гленчек» — варіантів маса, і всі виглядають дуже стильно. Щоб не обтяжувати ніжний весняний манікюр, прикрасити можна лише кілька нігтів.
Абстрактний нейл-арт
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Я влюбилась в этот дизайн Ну, а новый цвет , покорил всех девочек Я бы, конечно ещё попробовала на ярко розовым надеюсь мне попадётся моя птичка Нравится ли вам такой дизайн ? #ногти #дизайнногтей #гельлак #beautiful #девочкитакиедевочки #идеальныйманикюр #wowlookstyle #красота #ноготки #комбинированныйманикюр #likebackalways #френч #MyTager_com #nailart #nails #красивыеногти #красотананогтях #photo #manicure #дизайн #ногтисаратов #ногтисаратовцентр #ногтимосква #ногтисаратов64 #ногтисаратовнедорого #ногтисаратова #ногти64
Відповідний варіант для тих, хто не може визначитися: хоче все й одразу. Абстрактний манікюр — поєднання різних технік в єдиному дизайні. Тут вам і геометрія, і квіти, і штрихи, і градієнт, і все, що побажаєте.