Скачать
Середа, 01.04.2020
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
На коли очікувати пік епідемії в Україні
На коли очікувати пік епідемії в Україні
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі

Яка різниця між дешевии та дорогим тональним кремом

Яка різниця між дешевии та дорогим тональним кремом
18:21 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Поради косметологів допоможуть зробити вибір.

Існує п'ять способів відрізнити дорогий тональний крем від дешевого. Косметологи радять придивлятися під час вибору косметичного засобу на консистенцію, текстуру та відтінки. Особливу увагу, радять приділити його складу.

Багато дівчат замислюються про те, який тональний крем вибрати. Існують як дешеві, так і дорогі засоби.

Косметологи радять зупиняти свій вибір не тільки на цінниках, а й на зовнішньому вигляді тонального крему. Бюджетний варіант може підвести в найбільш невідповідний момент.

Існує п'ять відмінностей між дорогими і дешевими тональними кремами.

Дуже рідкий або густий

Під час вибору тонального засобу потрібно звернути увагу на текстуру. Вона не повинна бути занадто рідкою або густою. Найкращий варіант — це щось середнє між двома консистенціями. Рідка основа буде текти, викликати дискомфорт. Макіяж може бути зроблений негарно. Густа тональна основа не підходить, може викликати сильний дискомфорт, погано наноситься.

Природне сяйво або ефект маски

Дешеві тональні основи містять великі блискітки, це може стати причиною нерівного макіяжу, вони можуть створювати ефект випещеної шкіри. У дорогих засобах дрібні частинки, рівномірно лягаючи на шкіру, прибирають всі недоліки, почервоніння.

Тональна основа матова

Не радять косметологи вибирати матові тональні засоби, оскільки через них обличчя виглядає некрасиво, створюється враження що на обличчі — маска.

Весняні тренди манікюру 2020

Відтінки тональних засобів

Дешеві тональні засоби рідко коли випускаються з різними відтінками. У більш дорогих, можна підібрати відтінок під свою шкіру, який не буде помітним і надто зухвалим.

Склад

Під час вибору тонального засобу, косметологи радять звертати увагу на його склад. Чим менше різних шкідливих речовин, тим краще для шкіри.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Косметика, Косметолог, Поради, Тональний крем, Тональна основа.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою
02 Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)
03 У Дерев'янченка з'явився новий суперник
04 Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
05 Одну із столичних вулиць можуть назвати на честь Бекешкіної
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду
У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся