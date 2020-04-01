Яка різниця між дешевии та дорогим тональним кремом

Новини шоу бізнесу:Поради косметологів допоможуть зробити вибір.

Існує п'ять способів відрізнити дорогий тональний крем від дешевого. Косметологи радять придивлятися під час вибору косметичного засобу на консистенцію, текстуру та відтінки. Особливу увагу, радять приділити його складу.

Багато дівчат замислюються про те, який тональний крем вибрати. Існують як дешеві, так і дорогі засоби.

Косметологи радять зупиняти свій вибір не тільки на цінниках, а й на зовнішньому вигляді тонального крему. Бюджетний варіант може підвести в найбільш невідповідний момент.

Існує п'ять відмінностей між дорогими і дешевими тональними кремами.

Дуже рідкий або густий

Під час вибору тонального засобу потрібно звернути увагу на текстуру. Вона не повинна бути занадто рідкою або густою. Найкращий варіант — це щось середнє між двома консистенціями. Рідка основа буде текти, викликати дискомфорт. Макіяж може бути зроблений негарно. Густа тональна основа не підходить, може викликати сильний дискомфорт, погано наноситься.

Природне сяйво або ефект маски

Дешеві тональні основи містять великі блискітки, це може стати причиною нерівного макіяжу, вони можуть створювати ефект випещеної шкіри. У дорогих засобах дрібні частинки, рівномірно лягаючи на шкіру, прибирають всі недоліки, почервоніння.

Тональна основа матова

Не радять косметологи вибирати матові тональні засоби, оскільки через них обличчя виглядає некрасиво, створюється враження що на обличчі — маска.

Відтінки тональних засобів

Дешеві тональні засоби рідко коли випускаються з різними відтінками. У більш дорогих, можна підібрати відтінок під свою шкіру, який не буде помітним і надто зухвалим.

Склад

Під час вибору тонального засобу, косметологи радять звертати увагу на його склад. Чим менше різних шкідливих речовин, тим краще для шкіри.