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Стильні ідеї манікюру весна-літо 2020 (Фото)

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Стильні ідеї манікюру весна-літо 2020 (Фото)
13:23 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Гарний манікюр – це не тільки квіточки, стрази та мережива. Неймовірно привабливо і незвично виглядає абстракція на нігтиках.

Це можуть бути хитромудрі візерунки, а можуть бути "репродукції картин епохи кубізму, сюрреалізму або модерну.

Фоном для абстрактного манікюру відмінно служить абсолютно будь-яке покриття: від прозорого – до чорного.

Відтінок лаку може бути яскравим, приглушеним або матовим.

Головне, щоб він створював гармонійний контраст з абстракцією, якою ви будете прикрашати свої нігтики.

Важливо розуміти, що нейл-арт в стилі Пікассо сам по собі виглядає яскраво і контрастно, тому варто дуже уважно поставитися до того, скільки нігтів ви будете прикрашати яскравими зображеннями.

Якщо у ваших планах відвідувати веселі заходи, то можна "прикрасити" всі нігті, якщо ж ви – ділова леді, то одного – двох кольорових акценти буде достатньо.

Або ж вибирайте абстрактний дизайн, що складається з безлічі хаотичних ліній на світлому або прозорому тлі.

Це виглядає вишукано і інтелігентно, але одночасно модно і стильно.

Весняні тренди манікюру 2020

До речі, офісний манікюр не обов’язково повинен бути нудним і нецікавим.

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Маникюр, Нейл-арт, Маникюр 2020, Ідеї манікюру, Абстрактний манікюр.
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