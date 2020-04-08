Яким повинен бути манікюр на карантині

Новини шоу бізнесу:Дівчатам не варто турбуватися, так як зробити манікюр самостійно в домашніх умовах може зробити кожна, особливо, якщо знати деякі секрети.

Нейл-експерт Любов Мартинова розповіла, як доглядати за руками в домашніх умовах і як часто потрібно робити собі манікюр.

Якщо ви носите на нігтях гель-лак, тоді оптимальний термін для цього покриття – 2-3 тижні. Якщо не знімати лак довше, ніж 3 тижні, то на нігтях почнуть з’являтися відколи, в які буде потрапляти бруд, волога, що загрожує розвитком серйозних захворювань, аж до появи різних видів грибка.

Нейл-експерт не рекомендує знімати гель-лак самостійно, інакше ви можете пошкодити нігтьову пластину. Якщо у вас немає можливості потрапити до майстра манікюру, як зараз на карантині, а з моменту останнього візиту минуло 4 і більше тижнів, то акуратно підпиляйте нігті пилочкою, але не намагайтеся відірвати покриття.

Щоб нігті під час карантину залишалися доглянутими, Любов Мартинова рекомендує регулярно користуватися кремами і маслами для рук, користуватися маслом для кутикули і обробляти нігті апельсиновою паличкою або пушером після вечірнього душу, коли руки розпарені. У побуті майстер манікюру рекомендує дівчатам користуватися рукавичками. Також вкрай важливо пити багато води і вітаміни для зміцнення нігтів.

Багато дівчат задаються питанням, чи потрібно давати нігтям відпочинок і робити перерву від гель-лаку. Експерт запевняє, що якщо нігті виглядають здоровими, не ламаються і не розшаровуються, то перерву можна не робити взагалі. Якщо ж нігті слабкі, то слід на 2-3 місяці іноді давати їм перепочити, щоб нігтьова пластина повністю оновилася. У цей період на нігті слід наносити лікувальні лаки і обов’язково масло для кутикули.