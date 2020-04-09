Скачать
Четвер, 09.04.2020
Мапу порушень самоізоляції створило Мінцифри
Мапу порушень самоізоляції створило Мінцифри
Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)
Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)
Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
Рецепт дня: шарлотка з яблуками
Рецепт дня: шарлотка з яблуками

Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році

Дивіться фото (5)
Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році
12:53 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: telegram

Новини шоу бізнесу:Для жінок, які стежать за останніми тенденціями в моді та стилі, важливо знати і про головні тренди в манікюрі.

Навіть під час карантину не варто забувати про догляд за своїми руками. Пам’ятайте про те, що завжди набагато краще просто пофарбувати нігті однотонним лаком і нічого не малювати, ніж вибрати дизайн, який давно застарів і вийшов з моди. Представляємо до вашої увазі головні антитренди в манікюрі 2020, які недосвідчені майстри все ще намагаються пропонувати своїм клієнткам.

Крапки на нігтях

Ще пару років тому манікюр з точками сприймався досить оригінально і незвично. Незважаючи на те, що в моді зараз мінімалізм, такий дизайн виглядає вже застаріло. Якщо ви самі робите собі манікюр, то це напевно єдиний варіант для тих, хто не вміє малювати красиві візерунки на нігтях. Але навіть у такому випадку краще залишити нігті без декору, ніж використовувати такий банальний варіант.

Складні візерунки і розпис

Складні візерунки, схожі на орнаменти з килимів і халатів наших бабусь, в манікюрі виглядають недоречно і дивно. Будь-який “перевантажений” дизайн і “хитромудрий” узор виглядатимуть погано.

Об’ємний манікюр

Об’ємний манікюр та дизайн нігтів у техніці “світ блум” не має нічого спільного з останніми тенденціями в манікюрі, хоча про це дизайні майстра нейл-арту стали згадувати все частіше.

Матовий манікюр

Яким повинен бути манікюр на карантині

У 2020 році матове покриття нігтів вже не в моді. Проблема в тому, що матовий манікюр “приївся” і його стало занадто багато. Можете сміливо покривати матовим лаком якусь частину нігтя, але головне не всі нігті. Тоді відчуття стилю і міри буде в нормі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (5)

Все по темі:

Маникюр 2020, Антитренди, Антитренди манікюру, Дизайн нігтів.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чому в Україні на коронавірус хворіє більше молодь
02 Легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби
03 Користь планки, яку виконуєш кожний день
04 Через пандемію в Україні впали ціни на нерухомість
05 Через пандемію Італійський Vogue вийде з чисто білою обкладинкою
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сина президента Сербії госпіталізовано з коронавірусом
Сина президента Сербії госпіталізовано з коронавірусом
Іспанія досягла піку заражень на Covid-19
Іспанія досягла піку заражень на Covid-19
Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році
Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році
9 квітня 2020 - прикмети, іменинники, церковний календар
9 квітня 2020 - прикмети, іменинники, церковний календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся