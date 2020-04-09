Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році

Новини шоу бізнесу:Для жінок, які стежать за останніми тенденціями в моді та стилі, важливо знати і про головні тренди в манікюрі.

Навіть під час карантину не варто забувати про догляд за своїми руками. Пам’ятайте про те, що завжди набагато краще просто пофарбувати нігті однотонним лаком і нічого не малювати, ніж вибрати дизайн, який давно застарів і вийшов з моди. Представляємо до вашої увазі головні антитренди в манікюрі 2020, які недосвідчені майстри все ще намагаються пропонувати своїм клієнткам.

Крапки на нігтях

Ще пару років тому манікюр з точками сприймався досить оригінально і незвично. Незважаючи на те, що в моді зараз мінімалізм, такий дизайн виглядає вже застаріло. Якщо ви самі робите собі манікюр, то це напевно єдиний варіант для тих, хто не вміє малювати красиві візерунки на нігтях. Але навіть у такому випадку краще залишити нігті без декору, ніж використовувати такий банальний варіант.

Складні візерунки і розпис

Складні візерунки, схожі на орнаменти з килимів і халатів наших бабусь, в манікюрі виглядають недоречно і дивно. Будь-який “перевантажений” дизайн і “хитромудрий” узор виглядатимуть погано.

Об’ємний манікюр

Об’ємний манікюр та дизайн нігтів у техніці “світ блум” не має нічого спільного з останніми тенденціями в манікюрі, хоча про це дизайні майстра нейл-арту стали згадувати все частіше.

Матовий манікюр

У 2020 році матове покриття нігтів вже не в моді. Проблема в тому, що матовий манікюр “приївся” і його стало занадто багато. Можете сміливо покривати матовим лаком якусь частину нігтя, але головне не всі нігті. Тоді відчуття стилю і міри буде в нормі.