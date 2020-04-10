Дизайнери розповіли, що старить жінок

Новини шоу бізнесу:6 речей, яких варто уникати.

Для себе, чоловіків або щоб покрасуватися перед іншими жінками? Питання, на яке немає однозначної відповіді, але всі ми хочемо бути красивими, — це факт.

Стилісти і дизайнери поділилися своїм баченням того, що псує зовнішній вигляд жінки і старить її.

Нарядні речі в повсякденному житті

Хоч нам і хочеться виглядати шикарно, як зірки, не можна забувати: сцена і світські виходи — це їх робота. Там вони змушені блищати. У повсякденному ж житті яскраві, вечірні наряди виглядають смішно і недоречно. Залиште своє найкраще плаття для виходу в театр або корпоратив.

Надто облягаючі наряди, речі не за розміром

Якою б ідеальною у вас не була фігура, облягаючий одяг може її зіпсувати. Речі не за розміром можуть підкреслити жирок там, де його зазвичай не видно, а також візуально додати вагу. Одяг, який вільно сидить (не плутати з оверсайз) набагато вигідніше підкреслить фігуру і навіть додасть крихкість.

Темні кольори

З темними кольорами біля обличчя варто бути гранично акуратними дамам за 50. Чорні, коричневі, землисті кольори можуть лише підкреслити зморшки і мішки під очима. Виграшніше буде виглядати світлий верх і, наприклад, темний низ.

Навмисне підкреслення грудей

Привернути увагу до зони декольте можна досить скромним чином. Облягаючий топ — це вульгарно, а ось накинута поверх сорочка або жакет вже створить інтригу, але при цьому образ не буде химерним.

Взуття як з 90-х

Платформи, товсті каблуки, стрази і вузькі довгі носи — все це в минулому! Щоб не прогадати і носити взуття кілька сезонів, вибирайте класичні моделі.

Зачіска та макіяж

Відсутність укладання старить рівно так само, як і ретельне укладання. Намертво накручені локони, залиті лаком, які не ворушаться навіть від вітру, здатні додати роки. Набагато миліше і ніжніше виглядає зачіска, яка трохи недбала. Не плутати з відсутністю укладання! Сюди ж ми б додали недбалий макіяж і неакуратний татуаж.