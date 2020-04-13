Прості ідеї манікюру, які можна зробити на карантині своїми руками

Новини шоу бізнесу:Краще рішення під час епідемії коронавіруса – дати своїм нігтям відпочинок від гелевого покриття.

Підлікуйте нігтики вітамінними оліями, а деякі види дизайну цілком можна зробити своїми руками, використовуючи звичайні лаки для нігтів.

Діставайте стару косметичку, перегляньте наявність баночок з лаком. Засохлі і з закінченим терміном придатності викиньте у відро для сміття.

Інші розподіліть групами по колірній гаммі і можна сміливо придумувати дизайн.

Для початку, звичайно ж, приведіть свої нігті в повний порядок. Видаліть кутикулу за допомогою манікюрних ножиць або просто відсуньте її апельсиновою паличкою.

Підпиляєте вільні краї нігтьових пластин, щоб надати їм форму і вирівняти по довжині.

Перед нанесенням лаку протріть нігті ватним диском, змоченим в спирті або рідині для зняття лаку. Це знежирить поверхню і продовжить життя вашого манікюру.

Покриття буде триматися помітно довше. Звичайно, до 2-3 тижнів розтягнути задоволення не вийде, але пара – трійка днів краси вам забезпечені.

У створенні нейл-арту не соромтеся експериментувати. Поки ви перебуваєте в самоізоляції, ви можете дозволити собі сміливий дизайн, який вам подобається, але ви не наважувалися його зробити.

Найпростіший варіант – пофарбувати всі нігті в один колір. Прикрасити можна наклейками. Гелевими ручками або акриловою фарбою можна нанести на висохле покриття малюнки або написи. Не забудьте зверху покрити фіксуючим глянцевим закріплювачем.

Відмінно виглядає манікюр, у якому всі нігті покриті лаками різного кольору, вони можуть бути контрастними або в одній тональності.Ніхто не заважає посипати ще не висохлий лак на нігтях блискітками або прикріпити дрібні стрази.

Знову ж, і в цьому випадку без закріплювача не обійтися. Інакше всі декоративні елементи швидко відпадуть.Звичайні лаки для нігтів відкривають величезне поле для фантазії.

Якщо гелеве покриття робить майстер і раніше часу у вас навряд чи вийде змінити обридлий дизайн, то зі звичайними лаками все набагато простіше. Ви самі можете його зняти в будь-який момент і спробувати щось новеньке.

До речі, якщо у вас залишилося гелеве покриття на нігтях і немає можливості відвідати майстра, щоб його зняти, то можна це зробити самостійно.