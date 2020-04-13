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Який базовий гардероб радить дизайнер Андре Тан

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Який базовий гардероб радить дизайнер Андре Тан
18:54 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Мабуть, чи не кожна дівчина мріє мати всього 6 речей, з якими можна створити десятки різних образів, що відрізнятимуться стилем.

Поки всі модниці перебувають на карантині через коронавірус, Андре Тан дає серію цінних порад щодо вибору одягу. Відтак українки після самоізоляції розумітимуть, чого їм бракує в гардеробі та не купуватимуть зайвих речей, які просто стоятимуть у шафі. Тож Андре Тан радить кожній красуні скласти свій базовий гардероб.

"Базовий гардероб, або не такий страшний він, як його малюють. Ми навчимо вас легко скласти гардероб на літо з шести речей. Так, таке теж буває. А особливо в даних умовах – це просто актуально, як ніколи", – анонсував дизайнер.

За словами Андре Тана, для базового гардероба на літо потрібні всього 6 речей. Це – сукня, шорти, футболка, штани, сорочка і комбінезон. Та на що звернути увагу у виборі цих елементів базового гардероба – дізнавайтесь у матеріалі.

Комбінезон. Краще обирати приталений з натуральної тканини. Саме такий комбізнезон стане незамінним у міських прогулянках.

Сукня. Андре Тан радить обирати плаття довжиною міді або максі. І обов'язково в дрібний квітковий принт, якщо ви хочете залишатися в тренді.⠀

Шорти. Обов'язково придбайте собі із завищеною лінією талії. Найкраще підійдуть білі шорти або джинсові, однак тут вибір залишається за самою модницею.

Футболка. Базова футболка – білого, чорного і пастельного відтінку. У поєднанні зі спідницею чи шортами вона виглядатиме неймовірно стильно.

Штани. Андре Тан запевняє: завищена лінія талії – ваше все. Колір спокійний (білий, бежевий або джинс).

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Сорочка. Біла сорочка з льону стане стильним доповненням вашого гардеробу, яка буде служити не один сезон.

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Гардероб, Стиль, Дизайнер, Андре Тан, Літній одяг.
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