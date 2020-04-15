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Модний дім Hermes у Китаї вже заробив понад 2 мільйони доларів після карантину

Модний дім Hermes у Китаї вже заробив понад 2 мільйони доларів після карантину
15:11 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Влада Китаю суттєво послабила умови карантинного режиму, а громадяни поступово повертаються до повноцінного життя.

Як виявилося, у країні чимало людей, які готові витратити свої заощадження на брендові речі. Так, бутик Hermès лише за один день заробив понад 2 мільйони доларів.

Як інформує видання Women's Wear Daily, послаблення карантинних обмежень суттєво вплинуло навіть на фешн-індустрію Китаю. Модному дому Hermes, розташованому в місті Гуанчжоу, знадобився лише один день повноцінної роботи, аби отримати прибуток у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів – понад 73 мільйони гривень.

Як виявилося, впродовж тривалої самоізоляції громадянам Китаю для повноцінного життя не вистачало предметів розкоші. Найбільшим попитом серед покупців користувалися посуд, взуття, меблі та шкіряні вироби. Крім того, ексклюзивні сумки Himalayan Birkin з коштовними діамантами також привабили заможних жителів Гуанчжоу.

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Слід зазначити, що виручка модного дому Hermes у 2 мільйони 700 тисяч доларів за один день – абсолютний рекорд серед всіх бутиків країни. Зважаючи на те, що загальна площа магазину становить понад 5 тисяч квадратних метрів, ажіотаж відвідувачів цілком обгрунтований.

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Китай, Мода, Карантин, Гроші, Hermès, Відкриття.
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