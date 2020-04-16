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Четвер, 16.04.2020
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У тренді "карантинний" челендж (Фото)

У тренді "карантинний" челендж (Фото)
21:22 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Соціальні мережі дозволяють людям більше розслабитись у непростий час пандемії коронавірусу.

Що робити у карантин, як не експериментувати з образами: хтось чистить свій гардероб від речей, які більше ніхто не одягне, хтось проходить онлайн-курси для вдосконалення стилю, а хтось зовсім вже немає чим зайнятись і створює образи з підручних речей, а саме – подушки та ковдри.

Хтось створює веселі відеоролики для Tik-Tok, хтось дає онлайн-поради та відеоуроки, як покращити свої форми тіла під час карантину, та багато іншого. Але новий тренд вже стрімко заполонив мережу інстаграм, адже не дивно – створити кумедний і водночас вишуканий образ з подушки або ковдри та пояса – це ще те завдання!

Свої фотографії зірки та інші користувачі соціальної мережі викладають під хештегом #pillowchallenge – наразі їх більше 176 тисяч. До прикладу, свої сили у вправності вдалого образу спробувала колишня солістка групи NIKITA, а нині – Dj Nana Анастасія Кумейко. Вона показала, як, маючи на собі лише одну подушку з шовковою наволочкою теракотового кольору та чорний пояс, можна виглядати "на всі сто".

"Сьогодні у мене вечеря в неймовірному місці… На кухні .... біля холодильника. Ну і звичайно ж афтепаті на балконі ніхто не відміняв", – йдеться в дописі Dj Nana.

Новий тренд вирішив випробувати на собі і ведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін. Він причепив до себе чорну подушку з коричневим поясом, а на до грудей приклад подушку у формі серця. Для завершення образу чоловік навіть взув босоніжки на підборах.

"Вважаю, що у мене найкращий #pillowchallenge. У мережі набирають популярність фотки з подушками на голе тіло. В офісі знайшов тільки таку подушку", – проментував Дьомін.

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила зробити схожий образ у флешмобі, щоправда, не з подушкою, а ковдрою. Зірка обмотала тіло ковдрою з білосніжною наволочкою та закріпила все чорним поясом. Для ефектнішого вигляду вона взула бежеві туфлі та обрала замість клатчу іграшкового ведмедика.

"Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?" – іронічно прокоментувала свій look Леді Ле.

 
 
 
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Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Донька Ірини Горової (ексдружини Потапа) – Наталія Горова – долучилась до флешмобу та виклала домашнє фото на своїй сторінці в інстаграмі. 22-річна дівчина причепила до тіла подушку у дрібний квітковий принт, підперезала себе чорним поясом, а також взула блакитні замшеві черевики на підборах та взяла оранжеву сумку. На інших фото дівчина змінила подушку на ковдру та поцікавилась у прихильників, що краще виглядає – ковдра чи подушка.

 
 
 
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#pillowchallenge or #blanketchallenge ?

Публикация от N A T A L I E (@natashka.gorovaya)

Популярна українська співачка Настя Каменських не залишилася осторонь "карантинного" тренду та долучилася до флешмобу. Вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі ефектне відео, на якому танцює під запальну пісню. Виконавиця створила оригінальний "аутфіт" за допомогою двох подушок, які підв'язала лакованим чорним поясом з золотистою пряжкою.

 
 
 
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Ready for the date with my bed ⠀ #pillowchallenge #pillowdress #fun #tiktokers

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Прості ідеї манікюру, які можна зробити на карантині своїми руками

Такий образ доповнила золотими сержками-кільцями та декількома браслетами. На обличчі NK зробила легкий макіяж, а волосся вклала в локони.

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Все по темі:

Instagram, Соцмережі, Коронавірус, Челедж, Інтернет тренд.
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