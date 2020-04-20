Ідеї для ніжного весняного манікюру 2020

1 Новомодний дизайн нігтів в прийдешньому сезоні відрізняється не лише своєю багатогранністю, комбінованим стилем, але також і неповторною ніжністю запропонованих рішень Ми сьогодні якраз і займемося тим, що розберемо новинки ніжного манікюру, що нас порадують в наступаючому сезоні 2020-2021. Яким виявиться чудовий ніжний манікюр для особливих випадків, а також і на кожен день? Якими будуть топові образи ніжного манікюру 2020-2021 — дивіться актуальну і свіжу фото добірку. Супермодні образи ніжного манікюру 2020-2021 представлені в нейтральних, приглушених і пастельних колірних палітрах — пастельні, бежеві і нюдові кольори, кремові і пудрові тони.

2 Відтінок лаку може бути яскравим, приглушеним або матовим.

3 Декоративні елементи трендового ніжного манікюру будуть відрізнятися лаконічністю і граничною делікатністю, будучи представленими матовими відбитками фольги, чарівним глітером і перловою втиркою.

4 Особливою популярністю буде користуватися модний глянцевий дизайн ніжного манікюру в будь-якому відтінку гель-лаку — ліловому, блакитному, світло-жовтому, м'ятному, бірюзовому та ін.

5 Якщо у ваших планах відвідувати веселі заходи, то можна "прикрасити" всі нігті, якщо ж ви – ділова леді, то одного – двох кольорових акценти буде достатньо.

6 Ніжність відтінку в сучасному стилі модного нейл-арту може бездоганно доповнюватися акцентними елементами у вигляді принта або того ж самого декору. Яскравий відтінок покриття на одному з нігтів, слайдер дизайн, блискучий гліттер або стрічка зможуть створити бажаний акцент в модному ніжному манікюрі цього сезону.

7 Топові стилі в ніжному манікюрі чарівно виглядають на довгих і коротеньких нігті, що робить ніжний манікюр вибором всіх без винятку дам. До того ж, модні ніжні нігтики послужать чудовим завершенням для будь-якого вашого вигляду — на корпоратив, День народження і на свято 8 Березня, на кожен день і в якості ідеї ділового манікюру в офіс.

8 Краса матового манікюру в ніжному дизайні стане виразнішою, якщо в якості декору на одному нігті використовувати нейтральні за кольором каміфубукі, а до них додати візерунки в техніці павутинка. Виглядає такий модний нейл-арт дизайн дуже вишукано і ошатно.

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10 Дивовижні квіткові розписи підкорять всіх жінок без винятку своєю ніжністю і витонченістю, що так відмінно реалізована в сучасному квітковому нейл-арті. Особливість трендового квіткового манікюру полягає в тому, що самі візерунки виконуються переважно в матовому рішенні, а квіточки повинні бути невеликими.

11 Дуже модним рішенням стало виконання модного комбінованого нейл-дизайну, що містить як малюночки, так і смужки. Ніжний манікюр в такому модному дизайні можна отримати відбитками фольги, дрібними шматочками фольги, а також дзеркальними стрічками. При цьому дуже важливо використовувати світлі відтінки покриттів, наприклад, блакитний і кремовий, щоб отримати як раз-таки модний ніжний дизайн манікюру.