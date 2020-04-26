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Чоловічі прекраси, які модні у 2020 році

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Чоловічі прекраси, які модні у 2020 році
19:08 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Довгий час вважалося, що чоловікам прикраси не потрібні та й носити їх соромно.

  • 1

    З іншого боку, чоловіки носять персні кілька тисяч років — навіть сьогодні майже у всіх поважаючих себе груп, військ або спортивних команд є свій іменний особливий перстень. Його не просто надівають час від часу — ним пишаються. Але персень лише один з атрибутів прикрас — є ще п'ять.

    Персні

  • 2

    Вірите чи ні, але персні не завжди були атрибутами бравих хлопців з лихих 90-х. Практично в кожній країні світу існував звичай передачі дорогого персня від батька до сина: кільця часто мали гравіювання і фамільні герби. Сьогодні чоловік також може дозволити собі носити таку прикрасу, якщо дасть собі завдання підібрати його з розумом. Наприклад, вироби лондонського ювелірного дому — такі персні виглядають не зухвало, а престижно.

    Браслет

  • 3

    В уявленні більшості чоловіків, браслет виглядає помітною і безглуздою прикрасою, найчастіше дуже масивним і обов'язково золотим. Але навіщо впадати в крайнощі? Придивіться до виробів, подібних робіт зі шкіри або цільного срібла. Недешево і дуже солідно.

    Затискач краватки

  • 4

    Підійде тим, хто надає перевагу офіційному стилю у всіх його проявах. Така прикрасу не варто носити в якості щоденного аксесуару, зате в рідкісних випадках гідна шпилька може стати прекрасним завершенням образу.

    Ланцюжок

  • 5

    Золоті ланцюжки також повернулися з минулого: тепер це не прерогатива доморощених реперів і великих чоловіків у старих мерседесах. Сучасні стиляги обирають тонкі, лаконічні ланцюжки, на зразок тих, що на фото.

    Запонки

  • 6

    Як і затиск для краватки, запонки не є повсякденним елементом образу — якщо тільки ви не процвітаючий біржовий брокер з Уолл-Стріт. Але хороші запонки можуть багато сказати про смак власника, так що не варто економити на цьому аксесуарі. Ми радимо придивитися не лише до классичних, але й до унікальних та епатажних.

    Годинник

    Грамотний вибір годинника може стати справжньою проблемою, це не так просто, як виглядає здалеку. Потрібно пам'ятати про три основних пункти, яким повинен відповідати обраний варіант: класика виконання, рівень якості і довговічність. Обираючи дорогі годинники, ви можете потім зробити їх фамільною реліквією.

Модні сумочки весна-літо 2020

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Мода, Стиль, Образ, Чоловіки, Прикраси.
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