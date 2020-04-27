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Який одяг повернеться в тренди цього сезону

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Який одяг повернеться в тренди цього сезону
10:37 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Літо 2020 буде яскравим і неординарним.

Ну а для того, щоб ви в цьому сезони виглядали крутіше за всіх, ми зібрали в цьому матеріалі найцікавіші літні тренди. Серед них ви точно знайдете щось на свій смак.

Ретро-сукні та спідниці просто з гуркотом вриваються в тренди в цьому році.

Вінтажні платтячка з високою талією, легкі спідниці з квітковими принтами - якщо у вас є щось подібне в шафі, скоріше діставайте це і готуйтеся до захоплених поглядів перехожих.

Більш молодіжний тренд - дуже великі футболки оверсайз і кроп-топи. Такий одяг зручний для повсякденного носіння. Але, звичайно ж, він не підійде для походу в дорогий ресторан, театр або на робочу зустріч.

У моді поясні сумочки і сумки-"бананки". Вони можуть бути найрізноманітніших фасонів, форм і кольорів. Тому їх дуже легко поєднувати практично з будь-яким гардеробом.

Говорячи про оверсайз не можна не згадати великі піджаки та джинсові курточки. Їх можна носити як з чимось класичним і строгим, так і з будь-яким повсякденним образом.

Що стосується взуття, в трендах залишаються оригінальні кросівки і взуття білого кольору.

Чоловічі прекраси, які модні у 2020 році

Також все ще модно поєднувати такі моделі не тільки з брюками, але і з сукнями та спідницями.

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Мода, Смак, Жінки, Одяг, Тренди, Весна-Літо.
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