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Їдеї манікюру 2020: цікавий дизайн для нігтів весна-літо 2020

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Їдеї манікюру 2020: цікавий дизайн для нігтів весна-літо 2020
14:14 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Дизайн манікюру в сезоні весна-літо 2020 більше не буде колишнім.

  • 1

    Модні тенденції в нейл-арті продиктовані сучасними і, на жаль, не дуже радісними реаліями.

    Карантин, самоізоляція, коронавірус… Як тепер будуть виглядати нігтики всіх модниць світу?

  • 2

    Коронавірус вніс глибинні зміни у всі сфери життя людства. Навіть модні тенденції в манікюрі різко змінилися під час карантину.

  • 3

    Стрази, складні малюнки, складний дизайн, всілякі пудри, втирки, слюда і блискучі смужки, ліплення… Про все це можете сміливо забувати.

  • 4

    Тепер на піку моди яскравий, але максимально простий манікюр.

  • 5

    Зробити таку красу, яка буде у тренді в сезоні весна-літо 2020, може будь-яка дівчина. Все що знадобиться, це кілька пляшечок з лаками для нігтів.

  • 6

    Якщо вас більше влаштовує гелевий манікюр, тоді крім баночок з базою, шелаком і топом, вам ще знадобиться фрезер або рідина для зняття гель-лаку, а також спеціальна лампа для сушіння покриття.

  • 7

    Про нейл-арт говорити довго не доведеться.

  • 8

    Всі нігті покриваються лаками різного кольору.

  • 9

    Відтінки можуть поєднуватися між собою, а можуть бути абсолютно контрастними.

  • 10

    Вибирайте лаки на свій смак – в пастельній гамі або по-літньому яскраві.

  • 11

    У період самоізоляції, коли ваші нігті майже ніхто не побачить, крім домашніх, можна вибирати ті відтінки, які подобаються тільки вам.

  • 12

    Карантин, як не дивно, став ідеальним часом для експериментів.

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Мода, Маникюр, Дизайн, Маникюр 2020.
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