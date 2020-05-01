Їдеї манікюру 2020: цікавий дизайн для нігтів весна-літо 2020

1 Модні тенденції в нейл-арті продиктовані сучасними і, на жаль, не дуже радісними реаліями. Карантин, самоізоляція, коронавірус… Як тепер будуть виглядати нігтики всіх модниць світу?

2 Коронавірус вніс глибинні зміни у всі сфери життя людства. Навіть модні тенденції в манікюрі різко змінилися під час карантину.

3 Стрази, складні малюнки, складний дизайн, всілякі пудри, втирки, слюда і блискучі смужки, ліплення… Про все це можете сміливо забувати.

4 Тепер на піку моди яскравий, але максимально простий манікюр.

5 Зробити таку красу, яка буде у тренді в сезоні весна-літо 2020, може будь-яка дівчина. Все що знадобиться, це кілька пляшечок з лаками для нігтів.

6 Якщо вас більше влаштовує гелевий манікюр, тоді крім баночок з базою, шелаком і топом, вам ще знадобиться фрезер або рідина для зняття гель-лаку, а також спеціальна лампа для сушіння покриття.

7 Про нейл-арт говорити довго не доведеться.

8 Всі нігті покриваються лаками різного кольору.

9 Відтінки можуть поєднуватися між собою, а можуть бути абсолютно контрастними.

10 Вибирайте лаки на свій смак – в пастельній гамі або по-літньому яскраві.

11 У період самоізоляції, коли ваші нігті майже ніхто не побачить, крім домашніх, можна вибирати ті відтінки, які подобаються тільки вам.