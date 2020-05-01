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Андре Тан поділився секретами раціонального гардероба

Андре Тан поділився секретами раціонального гардероба
20:24 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Популярний дизайнер Андре Тан навіть на карантині не забуває про своїх прихильниць.

Всім модницям знайома ситуація, коли речей начебто є багато, а носити немає що. І рішення в Андре Тана є: потрібно скласти базовий гардероб та знати головне правило раціонального підбору речей на шопінгу. Фешн-секретом він поділився в інстаграмі.

На один низ має завжди бути три топи, – наголосив Андре Тан прихильницям.

 
 
 
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Идеальная пропорция рационального гардероба! ⠀ Дышим глубже - все намного проще, чем кажется Все, что вы должны запомнить: ⠀ На один низ всегда приходится три топа ⠀ Топы: футболки, майки, рубашки, свитера и т.д. Низы: брюки, юбки, шорты, джинсы ⠀ Одна и та же юбка с разным топом будет создавать совершенно другой аутфит Для наглядности подобрали для вас шоколадную юбку миди в горох в сочетании с разными верхами. 1. Юбка + жилет (образ от ANDRE TAN) + кеды 2. Юбка + объемный свитер + лодочки 3. Юбка + свитер оверсайз + кеды 4. Юбка + белая рубашка + туфли ⠀ Вот такое простое правило позволит воздержаться от необдуманных покупок и создать гардероб, который будет работать на вас Полезно? Ставь #андретан #andretan

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Як правильно поєднувати кросівки і сукні

Дизайнер пояснив, що "низ" у його правилі – це штани, спідниці, шорти чи джинси. Такі речі є в кожній жіночій шафі. Та, щоб кожного разу виглядати стильно та по-іншому, потрібно доповнити гардероб "топами" – футболками, майками, сорочками, светрами, блузами. Адже одна і та ж спідниця з різним топом буде створювати зовсім інший аутфіт. Для наочності Андре Тан запропонував кілька фото.

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Мода, Instagram, Дизайнер, Андре Тан.
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