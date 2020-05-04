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Які прикраси не варто вдягати в подальших сезонах

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Які прикраси не варто вдягати в подальших сезонах
02:57 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Їхня актуальність вже давно минула.

  • 1

    Сучасна мода практично не ставить вікових обмежень: і 20-річна студентка, і викладачка 50+ можуть запросто прийти на лекцію в схожих сережках. Але є і такі аксесуари, які краще обходити стороною всім жінкам, незалежно від віку. Ми знаємо 5 підступних прикрас, від яких варто позбутися без роздумів, адже вони практично ніколи не роблять модницю стильною.

    Сережки-пір'я

  • 2

    Якщо ви не плануєте відвідати фестиваль етнічної музики або вечірку в стилі бохо, то сережки-пір'я вам ні до чого. Різнокольорові пера виглядають помітно і по-дитячому наївно в повсякденному житті, тому краще віддайте їх дочці-підлітку. А собі придбайте сережки-нитки в дусі 80-х або комплект з перлів химерної форми.

    Пластмасові браслети

  • 3

    Яскраві пластикові браслети теж давно пора залишити в минулому, адже там їм саме місце. Такі прикраси модниці носили з кольоровими лосинами і джинсовками кілька десятків років тому. А з сучасними нарядами подібні аксесуари виглядають дешево і старомодно. Замініть пластмасові браслети на металеві або шкіряні — вони гармонійно впишуться в будь-який образ.

    Кольє з великими каменями

  • 4

    Масивне намисто з великих різнокольорових скелець не потрібно ні молодій, ні зрілій жінці. Воно виглядає провінційно і здатне перетворити навіть вишуканий наряд в несмак. По можливості віддавайте перевагу прикрасам з натуральними каменями або зовсім без них.

    Мереживний чокер

  • 5

    З ажурним чокером варто назавжди розпрощатися всього з однієї вагомої причини: він робить абсолютно будь-який образ вульгарним. З чим би ви його не наділи: з вечірньою сукнею, романтичною блузкою, суворою сорочкою або зухвалою футболкою — будете виглядати зухвало. Тож якщо не хочете ризикувати репутацією, замініть мереживну стрічку на кольє-ланцюжок.

    Біжутерія з відверто дешевих сплавів

    Скажіть «ні» прикрасам сумнівної якості. Такі аксесуари не прослужать вам довго — вони швидко окислюються і ламаються. Біжутерія з незрозумілого сплаву, вкрита «золотом» або «сріблом», може викликати алергію та подразнення шкіри. А ось аксесуари з медичного сплаву, хірургічної сталі або титану радуватимуть вас щодня.

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Мода, Стиль, Жінки, Прикраси, Не модно.
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