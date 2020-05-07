Андре Тан опублікував у соцмережі 10 жіночих речей, які дратують чоловіків

У час карантину Андре Тан залюбки ділиться з прихильницями фешн-порадами. Та днями він по-особливому проаналізував гардероб жінок та назвав 10 речей, які точно не подобаються чоловікам.
Що саме викликає роздратування – дізнавайтесь у матеріалі. Занадто приталені речі чи навпаки oversize –часто жінки у прагненні здивувати своїх обранців роблять чималі помилки у підборі одягу.
Тому Андре Тан проаналізував, які саме жіночі речі не викликають захват у чоловіків та розмістив рекомендації на інстаграм-сторінці.
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Бесит! ⠀ Именно так думают мужчины, глядя на некоторые элементы гардероба женщины. Так что же именно раздражает многих мужчин в женской одежде? ⠀ Лидируют такие любимые девушками mom-джинсы Мужчины же считают их абсолютно не сексуальными, поскольку они могут испортить даже самую идеальную форму ⠀ Одежда оверсайз Да, этот полюбившийся тренд, который буквально захватил улицы мира, вызывает у многих мужчин мысли вроде: «На вырост что ли?», «Почему она прячет свои формы?», «Ей есть, что скрывать за этим мешком?». ⠀ Угги. Безусловно, они удобные, тёплые, комфортные, но! Женственность и угги находятся на разных полюсах ⠀ Большие сумки Мужчины сами не против этого аксессуара, но такая сумка у девушки (особенно миниатюрной) ассоциируется с вещмешком ⠀ Леггинсы только для идеальной фигуры и ровной упругой кожи! Никаких исключений! ⠀ Одежда в стиле гранж, в простонародье - рваная, вызывает у многих мужчин негодование ⠀ Это Спартаааааа! Именно так хочется крикнуть при виде девушки в сандалиях-гладиаторах ⠀ Розовый цвет в стиле Барби Этот самый девчачий цвет бесит неимоверно! Особенно если речь идёт о total pink ⠀ Любая обувь на слишком высоком каблуке с платформой Вульгарно и агрессивно ⠀ Ультра короткая юбка или шорты, которые едва справляются с прикрытием Да, большинство мужчин с опаской посматривают на девушек в ультра-мини ⠀ А что бесит вас, девушки, в мужчинах? пишите в коментах
Звісно, це не означає, що потрібно все викидати у смітник, однак звернути увагу на список все ж цікаво. Лідирують у своєрідному рейтингу такі улюблені дівчатами mom-джинси.
Чоловіки ж вважають їх зовсім не сексуальними, оскільки вони можуть зіпсувати навіть ідеальну фігуру.