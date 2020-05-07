Андре Тан опублікував у соцмережі 10 жіночих речей, які дратують чоловіків

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У час карантину Андре Тан залюбки ділиться з прихильницями фешн-порадами. Та днями він по-особливому проаналізував гардероб жінок та назвав 10 речей, які точно не подобаються чоловікам.

Що саме викликає роздратування – дізнавайтесь у матеріалі. Занадто приталені речі чи навпаки oversize –часто жінки у прагненні здивувати своїх обранців роблять чималі помилки у підборі одягу.

Тому Андре Тан проаналізував, які саме жіночі речі не викликають захват у чоловіків та розмістив рекомендації на інстаграм-сторінці.

Звісно, це не означає, що потрібно все викидати у смітник, однак звернути увагу на список все ж цікаво. Лідирують у своєрідному рейтингу такі улюблені дівчатами mom-джинси.

Чоловіки ж вважають їх зовсім не сексуальними, оскільки вони можуть зіпсувати навіть ідеальну фігуру.