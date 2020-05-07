Лайфхаки, які допоможуть вашим парфумам триматися довше

Новини шоу бізнесу:Стійкість аромату парфуму можна подовжити за допомогою кількох лайфхаків.

Ця проблема є особливо актуальною, якщо ви прихильниця дорогої парфумерії, але не можете собі дозволити купувати улюблені парфуми щомісяця. Щоб скоротити витрати і зробити парфуми більш стійкими, просто дотримуйтесь кількох правил.

Наносьте аромат відразу після душу

Візьміть за правило відразу після душу наносити на шкіру кілька крапель парфумів. Річ у тім, що саме у цей момент, коли шкіра ще розпарена і волога, аромат "прилипає" до неї найкраще. Тому не пожалкуйте зробити кілька "пшиків", коли виходите з ванної, — легкий шлейф протримається протягом усього дня. А перед виходом з домівки можете вже більш ґрунтовно оновити аромат.

Зволожуйте шкіру

Найбільш груба помилка — нанесення аромату на суху шкіру, яка у підсумку зовсім не утримуватиме запах. У ідеалі — користуйтеся зволожуючим лосьйоном для тіла з тим самим ароматом, що й ваш парфум. Якщо ж такого немає, то зупиніться на кремі з найлегшим ароматом або зовсім без нього. Зволожена шкіра краще сприйме парфум, і він триматиметься до 2-3 разів довше.

Використовуйте вазелін

Вазелін може чудово утримувати запахи. Весь секрет у жирній основі, яка не дає парфуму вивітрюватися. Нанесіть трохи вазеліну на зап'ястя, шию та вуха і побризкайте парфумом саме на ці місця. Ось побачите, ввечері флер ще буде з вами!

Не розтирайте парфум

Найпоширеніша помилка, яку роблять багато дівчат, — розпорошення парфуму, наприклад, на шию, і його легке розтирання. Таким чином ви допоможете аромату швидше вивітритися! Щоб правильно нанести парфуми і продовжити запаху життя, розпорошуйте парфум на відстані 25-30 сантиметрів від шкіри, зробіть кілька натискань і дайте аромату самостійно "осісти".

Обирайте місця

Найкраще парфуми тримаються і виділяють аромат на тих місцях тіла, де температура трохи вища через близьке розташування кровоносних судин до шкіри. Аромат довше залишається на зап'ястях, за вухами, біля основи горла, на скронях, на ліктьових згинах, а також позаду колінних згинів.

Не забудьте про волосся

Існує думка, що на волосся не можна наносити парфум, оскільки спирт, який міститься у ньому, пошкоджує і сушить наші пасма. Якщо ви теж у це вірите, то поспішаємо вас переконати — шкода від такого методу дуже сильно перебільшена. Ваше волосся страждає набагато менше, ніж коли ви виходите на сонце без SPF-захисту або, наприклад, укладаєте його за допомогою плойки. А от утримувати запахи волосся чудово вміє!

Вибирайте більш стійкі композиції

Стійкість аромату залежить не лише від правильного нанесення, але й від інгредієнтів. На жаль, деякі компоненти, навіть найдорожчі, мають властивість зникати швидше. Це, наприклад, квіткові, морські та деякі фруктові ноти. А ось найбільш стійкими парфумами вважаються мускусні, деревні і шипрові аромати.