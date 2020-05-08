Олівець, тіні чи фарба для брів?

Новини шоу бізнесу:Б'юті світ давно посвятив нас у те, яка форма брів зараз в моді і які існують способи їх швидкого відрощування.

Але от питання про те, яким же засобом фарбувати брови і раніше залишається відкритим. А все, тому що величезна кількість косметики вигадана спеціально для використання в цій області збиває з пантелику.

З-за того, що брови можуть бути різними (тонкими, широкими густими, рідкісними, слухняними і скуйовдженими), виробники косметики намагаються догодити всім представницям прекрасної статі і раз від разу випускають новий засіб для оформлення брів. З кожним роком асортимент зростає, а дівчата так досі і не знайшли свій ідеальний варіант. Саме тому сьогодні ми скоротимо список до трьох способів «малювання» брів і вирішимо, який з них підійде саме вам.

Олівець для брів

Здається, що олівці для брів існували завжди. Ними користувалися наші бабусі і мами в той час, коли про такий масштабний розвиток б'юті-індустрії ще не було й мови. У ті далекі часи якість цього косметичного засобу була дуже низькою, але вже тоді олівці дозволяли зробити брови більш виразними і помітними на жіночому обличчі.

Зараз же виробництво олівців для брів зробило крок далеко вперед, і дівчата можуть вибирати з величезної варіації: м'яких воскових, твердих пудрових, дерев'яних, механічних, зі скошеним грифелем і т. д. Величезний плюс олівців — це їх адекватна вартість. Ви завжди можете купити і спробувати новий олівець, якщо попередній варіант вам не підійшов.

Олівець підійде для: ідеального промальовування графічних ліній і чітких форм. Якщо вам потрібно саме це, то сміливо купуйте олівець.

Вибирайте олівці для брів з закругленою щіточкою на протилежному кінці. Вона допоможе вам розчесати брови і розтушувати чіткі лінії олівця.

Тіні для брів

Даний варіант «малювання» брів придбав популярність відносно недавно, але вже міцно закріпив свій позиції. Багато візажистів віддають перевагу цьому косметичному засобу, оскільки вважають його більш легким у використанні і якіснішим по ефекту.

За допомогою тіней ви зможете заповнити пустоти між волосками і створити потрібну форму. А завдяки величезній палітрі відтінків (починаючи попелясто-сірим і закінчуючи різнобарвним) ви напевно підберете підходящий для себе відтінок.

Тіні підійдуть для: маскування «залисин» між волосками і додання гармонійного і природного відтінку.

При купівлі тіней неодмінно придбайте у свою косметичку і спеціальний пензлик зі скошеним краєм. Він дозволить малювати чіткі лінії і рівномірно розтушовувати тіні на шкірі.

Фарба для брів

З усіх перерахованих варіантів, цей володіє однією незаперечною перевагою — фарба для брів зберігає більш тривалий ефект ніж оформлення олівцем або тінями. Тому якщо вам бракує часу вранці на те, щоб «намалювати» собі обличчя, або вам просто набридло це робити, то віддайте перевагу фарбі для брів. Крім цього фарба для брів — це прекрасне рішення проблем для жінок з пігментацією (альбінізм, сивина), ні один олівець або тіні не впораються з фарбуванням краще.

Ще варто додати і те, що пофарбувати брови ви можете, як вдома, так і в салоні. А це означає, що в першому випадку ви зможете заощадити гроші, а у другому отримати професійне обслуговування з якісним і тривалим результатом.

Фарба підійде для: економії часу і грошей, створення натурального вигляду та боротьби з пігментацією.

Оскільки фарба — це хімічний спосіб, то потрібно пам'ятати про безліч компонентів, що містяться в ній, і здатних викликати алергічну реакцію. Тому в обов'язковому порядку за кілька годин перед процедурою проведіть тест на чутливість алергенів.

Як видно, у кожного з перелічених способів є безліч переваг. Вам залишається тільки вирішити, які з них для вас найбільш важливі і зупинитися на цьому варіанті.