Косметику, яку не варто використовувати навесні

Новини шоу бізнесу:Не усі косметичні засоби можна використовувати навесні.

З настанням теплих весняних днів пробуджується не лише природа, але і наша шкіра. Відомо, що секреція сальних і потових залоз, а також стан шкіри залежать від гормональних коливань і метаболізму, які циклічно змінюються протягом року.

Зазвичай взимку шкіра помітно більш суха, а її колір — більш блідий. Саме тому вона особливо потребує інтенсивного зволоження і захисту від несприятливих погодних факторів. А що робити з доглядом, коли на вулиці потеплішало і сонце з'являється практично щодня? Розповідаємо більш докладно.

Рекомендується відмовитися від засобів, що містять рослинні ефіри у високій концентрації

Деякі молекули ефективних сполук, що входять до складу засобів, здатні притягувати зайву кількість сонячної енергії. Це сприяє розвитку фотодерматиту (сонячного опіку), який, у свою чергу, може призвести до появи пігментації. Такі властивості мають різні ефірні олії (цитрусові, бергамот, герань), а також деякі пігменти у декоративній косметиці. Якщо відмовлятися від улюбленого засобу не хочеться, можна наносити його на ніч.

Не варто використовувати засоби на основі ретинолу

Даний інгредієнт є ефективним і дуже популярним компонентом у багатьох лінійках анти-ейдж-продуктів. Однак ретиноїди підсилюють чутливість шкіри до сонця, тому засоби, у складі яких є цей компонент, не рекомендуються використовувати у теплу пору року. Особливо на відпочинку, на активному сонці.

Необхідно припинити використання засобів з АНА-кислотами

АНА-кислоти особливо популярні серед власниць жирної шкіри. Крім делікатного оновлення клітин шкіри вони здатні позитивно впливати на секрецію сальних залоз, знижуючи її і зменшуючи появ запалень. Крім того, АНА-кислоти чинять стимулюючий вплив на фібробласти і відмінно борються з віковими змінами.

Проте з настанням сонячних днів не рекомендується використання улюблених засобів, оскільки вони роблять шкірний покрив більш уразливим перед променями сонця.

Слід обмежити застосування декоративної косметики у сонячний час року, особливо якщо шкіра схильна до виникнення пігментації.

Деякі продукти містять барвники, які можуть викликати різні реакції під впливом сонячних променів. Наприклад, еозин, який входить до складу губної помади та блиску, еритрозин, флуоресцеїн, метиленовий синій, віолет, нейтральний червоний, бенгальський рожевий, які можуть міститися в рум'янах.

Що робити з відбілюючою косметикою?

Тут немає однозначної відповіді. У кожному окремому випадку питання має вирішуватися індивідуально з дерматологом-косметологом. Проте є загальне правило: концентрація відбілюючих компонентів з настанням сонячних днів повинна істотно знижуватися.

Багато косметологів рекомендують змінити текстури декоративних засобів на більш легкі, оскільки їх властивості втрачаються під впливом інтенсивного сонячного тепла. А під час змішування з секретом сальних і потових залоз щільні текстури здатні закупорити пори і призвести до тяжких запальних висипів на шкірі.

Найголовніше: обов'язково потрібно поставити на полицю надійного захисника від сонця і фотостарішання — лосьйон або крем з високим SPF-фактором. Тоді навесні вас радуватимуть не лише довгоочікуване тепло і сонце, але й здорова, гарна шкіра.