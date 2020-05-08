Б'юті-поради, як обов'язково потрібно доглядати за бровами

Новини шоу бізнесу:Деякі важливі секрети по догляду за бровами.

Зверніть увагу на інструменти професіонала

Для ідеального формування брів фахівці вдаються до допомоги пінцетів та пензликів для фарбування. На відміну від манікюру і педикюру, підфарбовування і вищипування брів не несе такого високого ризику контакту з кров'ю, але питання гігієни як і раніше, надзвичайно важливе. Також зверніть увагу на те, чи дезинфікує професіонал вашу шкіру, перш ніж приступити до корекції брів. Пінцет і щітки слід вимочувати в дезінфікуючому розчині після кожного клієнта, а також піддавати термообробці в автоклаві або в сушильній шафі. Не соромтеся запитувати, як і з якими інструментами поводяться в салоні краси, так як це важливо для вашого здоров'я і безпеки.

Зверніть увагу на барвники

Для фарбування брів зазвичай використовують спеціальний барвник для них, або хну. Обов'язково запитайте у косметолога, якими будуть ваші брови після. Хна, будучи натуральним барвником, може викликати алергію, майте це на увазі; в гіршому випадку барвник може навіть викликати набряк Квінке. Хна більш агресивна, ніж фарба, і сушить волосся.

Виберіть правильну форму

Професійний фахівець з бровам буде покладатися на форму вашого обличчя і навіть на вираз вашого обличчя. Перш ніж приступити до роботи, косметолог може попросити вас погримасувати і поусміхатися. Наприклад, якщо в розмові ви завжди злегка піднімаєте праву брову, немає необхідності піднімати її більше під час корекції.

Не робіть татуаж і мікроблейдинг

Татуювання або мікроблейдинг брів - це процедури, під час яких професіонал малює волосся там, де це необхідно. Навіть якщо ваші брови дуже сильно відростають, щоб в майбутньому не стикатися з багатьма проблемами, краще відразу відмовитися від таких процедур. Вдаючись до них, ви ризикуєте: невідомо, як ваша шкіра засвоїть пігмент та який тон буде отримано в результаті.

Деякі секрети по догляду за бровами

Якщо ви хочете, щоб ваші брови росли, відмовтеся від пінцета. З-за регулярного видалення волосся брова не оновлюється, а новому волоссю бракує часу для зростання. Так, можливо, якийсь час форма ваших брів буде не найкрасивіша, але тільки так ви зможете досягти ідеальної форми в майбутньому.

Щоб стимулювати ріст волосся, ви можете використовувати щітку і злегка помасажувати шкіру: це допомагає волосяним фолікулам.

Крім того, для росту волосся можна вдатися до деяких спеціальних продуктів, наприклад, до нікотинової кислоти (її продають в аптеках).

Олії для догляду за бровами живлять вже відросле волосся, але не стимулюють ріст нового. Бажано уникати потрапляння сироваток, кремів для обличчя і засобів для макіяжу на брови: вони уповільнюють їх зростання.

Перед вищипуванням пофарбуйте брови олівцем або тінями для повік: дуже часто ми не видаляємо тонкі волоски, які можуть відрости в майбутньому.

Після того, як ваші брови відростуть, щоб отримати кращий результат, бажано хоча б кілька разів звернутися до професіонала. Це надасть вашим бровам потрібної форми, а фахівець порадить вам, як доглядати за ними в домашніх умовах.