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Як поєднувати традиційний український вінок і сучасний образ

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Як поєднувати традиційний український вінок і сучасний образ
07:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Традиційний жіночий український головний убір – вінок. В Україні з давніх часів існували вікові, магічні, ритуальні, звичаєві вінки. Всього їх понад 77 видів.

Традиція плести вінки для прикраси сягає ще язичницьких, доісторичних часів. Вони були атрибутом обрядів весняного циклу й купальських ігрищ. 

Усього у вінку могло бути до 12 різних квіток. Кожна квітка мала свій символ:

  • мак – квітка мрій, символ родючості, краси, молодості;
  • ромашка – символ любові, ніжності, вірності;
  • соняшник – відданість та вірність;
  • волошки – символ людяності;
  • мальва, півонію, ружа – симврли віри, надії, любові;
  • м'ята – оберіг для дитини та її здоров'я;
  • материнка – символ любові матері до дитини;
  • лілея – дівочі чари, чистота, цнота;
  • див’ясил – символ кореня дев’яти сил, який зміцнює та повертає здоров’я;
  • безсмертник – символ здоров’я, загоює виразки та рани;
  • хміль – гнучкість і розум;
  • калина – краса та дівоча врода.

Пишний та великий вінок можна використати та доповнити образ для фотосесії. Він зробить акцент на очах та обличчі і підкреслить їх красу.


Для побачення варто обрати вінок-обруч, який буде підтримувати зачіску і надасть повноти образу.


Наречена може підібрати вінок із живих квітів, який буде компонувати як з букетом, так і з весільною сукнею. 

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Мода, Стиль, Тренд, Поради, Поєднання, Український вінок, Сучасний образ.
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