Як поєднувати традиційний український вінок і сучасний образ

Традиція плести вінки для прикраси сягає ще язичницьких, доісторичних часів. Вони були атрибутом обрядів весняного циклу й купальських ігрищ.
Усього у вінку могло бути до 12 різних квіток. Кожна квітка мала свій символ:
Пишний та великий вінок можна використати та доповнити образ для фотосесії. Він зробить акцент на очах та обличчі і підкреслить їх красу.
Для побачення варто обрати вінок-обруч, який буде підтримувати зачіску і надасть повноти образу.
Наречена може підібрати вінок із живих квітів, який буде компонувати як з букетом, так і з весільною сукнею.