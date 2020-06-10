Вперше за 153 роки Harper's Bazaar призначив нову головну редакторку афроамерика

Нею стала афроамериканка Саміра Наср, яка стала першою темношкірою жінкою, яка зайняла такий пост за всю історію видання. Раніше, протягом 19-років,пост займала Гленда Бейлі, але у січні цього року вона заявила про бажання покинути глянець. Згодом у світі настала пандемія коронавірусу та карантин, які призупинили процес пошуку нового редактора.
Але 9 червня на інстаграм-сторінці глянцю з'явився допис, у якомуСаміра Наср представила себе як нову очільницю журналу. У відеоролику Саміра Наср назвала можливість очолити видання "честю"у"важливий для історії країни момент.
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Introducing @samiranasr, the new editor-in-chief of Harper’s BAZAAR. Here, she shares her vision for what’s next for BAZAAR.
Адже саме зараз в США та Європі відбуваються протести, які починались через свавілля поліції, а згодом переросли у акції проти расизму. Нагадаємо, що кілька тижнів тому поліція у США перевищила свої повноваження і вбила темношкірого чоловіка Джорджа Флойда під час затримання на вулиці.
Саміра Наср має чималий досвід у видавничій справі та фешн-індустрії. Раніше вона займала високі посади в журналах Vanity Fair, в Elle таInStyle, а також на початку кар'єри працювала асистентом креативного директораамериканського журналу Vogue. Свою роботу нова редакторка Harper's Bazaar розпочне вже у липні цього року.