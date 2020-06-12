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Поради, як правильно фарбуватися влітку

Поради, як правильно фарбуватися влітку
03:28 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash
Як правильно фарбуватися влітку, інформує Ukr.Media.

Не секрет, що макіяж залежить не лише від стилю дівчини, заходу, на який вона зібралася, і образу, в який втілилася. Він так само залежить і від пори року. На подив багатьох, літній макіяж виконати досить непросто, адже погодні умови безпосередньо впливають на його якість і збереженість.

На жаль, більшість представниць прекрасної статі досі не знайома з особливостями літнього макіяжу, і частенько роблять дурні помилки, які псують весь образ. Нижче ми склали перелік 5-ти найпоширеніших з них. Ознайомтеся з ними, раптом деякі з цих помилок здадуться вам знайомими, тож ви зможете їх виправити.

Ви користуєтеся щільною тональною основою

Перший промах, яким грішить практично кожна жінка — це невідповідний під літній сезон тональний крем. У спеку фахівці настійно рекомендують відмовитися від щільних тональних кремів, які призводять до акне і запалень, і перейти на більш легкі і зволожуючі текстури ВВ і СС кремів. Вони набагато краще вирівнюють тон шкіри і маскують дрібні недоліки, і при цьому зовсім не перевантажують шкіру, дозволяючи їй дихати.

Ви робите акцент на очі

«Смокі-айс», широкі стрілки і накладні вії не мають нічого спільного з якісним літнім макіяжем. Головний мінус такого акцентного макіяжу на очах у тому, що він має властивість «сповзати». Під впливом спеки, косметика розпливається і дівчина, як правило, стає схожа на панду. Більш вдало виглядатимуть ніжні відтінки тіней і тонкі кольорові стрілки.

Ви наносите сухий хайлайтер

Досвідчені візажисти підкреслюють, що саме суха текстура хайлайтера здатна підкреслити на сонці всі недоліки шкіри. Виною тому великі частки у складі засобу. Щоб уникнути цього, краще віддати перевагу рідким і легким засобам на основі олії.

Правила гігієни для вашої кометички

Ви нехтуєте праймером

Саме цей косметичний продукт є справжньою паличкою-виручалочкою для дівчат, які бажають, щоб їх літній макіяж не розпливався й протримався на обличчі до самого вечора. На сьогодні існує різні види праймерів: для обличчя, губ, повік і т. д. Кожен з них виконує свою особливу роль, тому відмова від цього засобу це серйозне упущення.

Ви використовуєте матуючу пудру

І остання помилка, яку люблять здійснювати більшість жінок — наносити на спітніле обличчя матуючу пудру. Що ж у цьому поганого? А те, що змішуючись з потом, така пудра перетворюється в кірочку і скочується. Бажаючи повернути обличчю рівний тон і гладкість шкіри, представниці прекрасної статі найчастіше наносять ще один шар пудри, тим самим перетворюючи обличчя в подобу маски.

Уникайте помилок перерахованих вище, тож ваш літній макіяж завжди буде бездоганним.

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Косметика, Макияж, Літній макіяж.
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