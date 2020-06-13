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Як правильно користуватися BB-кремом

Як правильно користуватися BB-кремом
Оновлено 06:27 Сьогодні Телеграф ukr.media
Розповідаємо про засіб, назву якого не дарма пишуть з великої літери, інформує Ukr.Media.

Сучасними тональними кремами можна «замаскувати» будь-які недоліки шкіри — плями, шрами, навіть татуювання, висипання та інші «принади». Але що робити, якщо вам потрібна легка, щоденна «формула» для природного макіяжу, а не «маски», яку створюють багато тональних кремів? Якщо ви ще не знайомі — будь ласка: BB-крем! Він поєднує в собі не лише плюси корисних продуктів, але і відмінно "задекорує поверхню".

Так що ж таке BB-крем

Технічно, BB розшифровується як Blemish Balm Cream — "крем-бальзам від плям" — або Blemish Base — "база для недосконалостей" — але це не означає, що це «точковий» крем. Це швидше багатофункціональний крем, який має властивості покриття (як тональна основа) та догляду за шкірою.

Що він робить

Цей диво-крем дасть вам хорошу основу під макіяж, як «ґрунтовка», вирівняє колір обличчя, як тональний крем, покриє дрібні дефекти і почервоніння, як консилер, зволожить вашу шкіру, як денний крем, освітлить і пожвавить тьмяний колір обличчя, а деякі з BB-кремів навіть захистять від сонячного випромінювання з SPF. Деякі з них обіцяють бути цілющими, заспокійливими (шкіру, звичайно ж) і омолоджуючими.

Як вибрати правильний BB-крем

Поставтеся до нього як до догляду за шкірою і знайдіть той, що відповідає вашому типу шкіри. У вас суха або жирна шкіра? Проблемна? Чи є у вас проблеми зі старінням? Або ви просто хочете здорового сяйва? Перевірте, чи подобається вам його запах, і переконайтеся, що він добре поєднується з вашою шкірою. Спробуйте його перед купівлею і подивіться, як він відчувається на шкірі протягом дня, — точно так само, як ви б спробували тональний крем.

Як мені його використовувати

Магія BB-крему в тому, що ви можете носити його, як самостійний засіб — без основи, і ви отримаєте легке, природне покриття, яке додасть вашій шкірі здоровий блиск і покриє нерівний тон шкіри. Використовуйте його, коли ви не хочете наносити «важкий» тональний крем, або якщо ви хочете освіжити свою шкіру перед романтичною вечерею.

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Чи є щось, чого цей крем не робить

Якщо у вас занадто сильні плями на шкірі, то вам не обійтися без консилера — одним BB-кремом не обійтися. У цього крему є також обмежені відтінки — як правило, світлі, середні або темні. Слідкуйте також за рожевими відтінками, які не підійдуть для більш темної шкіри.

Звідки взявся цей ВВ-крем

Одні кажуть, що він виник в Німеччині, інші — в Кореї. Принаймні, цей продукт був дуже великим бізнесом в Південно-Східній та Східній Азії протягом дуже багатьох років!

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BB крем, Догляд, Blemish Balm Cream.

Автор:

Телеграф
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