Як і з чим носити босоніжки на шнурівці: 10 стильних луків на літо

Босоніжки на шнурівці можуть стати відмінним доповненням вашого літнього гардеробу. Потрібно тільки знати, як і з чим правильно їх носити. Саме про це наші експерти розкажуть вам в цьому матеріалі.

Босоніжки на шнурівці можуть стати відмінним доповненням вашого літнього гардеробу. Потрібно тільки знати, як і з чим правильно їх носити. Саме про це наші експерти розкажуть вам в цьому матеріалі.

Почнемо з деяких правил. По-перше, з босоніжками ніколи не можна носити колготи. Це дуже важливо запам'ятати, адже подібні помилки можуть зіпсувати вам весь образ.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Також важливо стежити за тим, щоб шнурування не передавлювало вам ноги. І щоб п'ята не випадала за межі підошви.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Босоніжки на шнурівці можна носити як з легкими літніми сукнями і сарафанами, так і з шортами, джинсами і брюками. Але пам'ятайте, що в такому взутті непристойно ходити в офіс, на ділові зустрічі, в ресторани, театри та інші подібні місця.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Босоніжки - виключно повсякденне літнє взуття. Тому не варто надягати його кудись, де встановлено будь-який дресскод. А ось для прогулянок, зустрічей з друзями і так далі цей варіант буде ідеальним.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

На побачення можна надіти босоніжки на невеликому каблуці. А на кожен день підібрати модель на низькому ходу, щоб ноги не втомлювалися і вам було зручно.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Читайте також: Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди