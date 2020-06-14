Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди

Настав спекотний сезон, і багато хто почав активно шукати відповіді на одне і те саме питання: "Що ж носити, щоб одночасно виглядати стильно, і не страждати від спеки?". У цьому матеріалі ми розповімо вам про головні літні маст-хеви, які точно знадобляться влітку 2020.

Настав спекотний сезон, і багато хто почав активно шукати відповіді на одне і те саме питання: "Що ж носити, щоб одночасно виглядати стильно, і не страждати від спеки?". У цьому матеріалі ми розповімо вам про головні літні маст-хеви, які точно знадобляться влітку 2020.

Перший пункт списку - босоніжки. Це взуття ідеально підходить для спекотної погоди і може поєднуватися з багатьма елементами одягу. Звичайно, в босоніжках не варто приходити на роботу. Але для інших обставин вони ідеально підходять.

Фото: pinterest.com

Ще одна деталь - кроп-топ. Це один з літніх трендів, і його навіть не обов'язково спеціально купувати. Зробити кроп своїми руками дуже просто - достатньо обрізати будь-яку стару футболку до рівня талії або трохи вище. Потім потрібно трохи потягнути тканину руками, щоб вона загорнулася і приховала лінію розрізу.

Фото: pinterest.com

Також варто звернути увагу на такий одяг, як легкий комбінезон. Він зручний тим, що годиться як для прогулянки, так і для походу в кафе або на побачення. Комбінезон можна надіти з кросівками або шльопками для створення кежуал-луку, або з човниками і капелюшком для більш елегантного образу.

Фото: pinterest.com

Чудовим доповненням літнього гардеробу може стати легкий шарф. Його можна накинути на плечі, якщо ввечері стало прохолодно, красиво пов'язати на волосся або сумочку, або стильно обернути навколо талії.

Фото: pinterest.com

Звичайно, не можна не сказати про модні окуляри. У цьому сезоні в моді класичні коричневі окуляри великих розмірів і геометричних форм. Авіатори поки пішли зі списку трендів, поступившись місцем круглим, прямокутним і навіть трикутним моделям.

Фото: pinterest.com

Наступний пункт - головний убір. Нікому не потрібно пояснювати, що в спеку слід берегтися від теплового удару. Тому важливо носити кепку, капелюшок або інший подібний аксесуар.

Фото: pinterest.com

Цікавим рішенням може стати легка спідниця. Така деталь дозволить шкірі дихати, буде красиво майоріти при подиху літнього вітерця і її можна одягти як з кроп-топом, так і з блузою.

Фото: pinterest.com

Не варто також ховати в комору скінні. Вони дуже добре поєднуються з короткими топами і легкими футболками.

Фото: pinterest.com

Ще один маст-хев - шортики. Джинсові, ділові, тканинні - можна вибрати будь-який варіант на свій смак.

Фото: pinterest.com

І останній пункт списку - легка блуза або сорочка. Це універсальний елемент вбрання, який можна надіти як в якості самостійного топа, так і накинути поверх майки або короткої сукні.

Фото: pinterest.com

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