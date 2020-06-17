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Як карантин вплинув на індустрію моди
Як карантин вплинув на індустрію моди

Як карантин вплинув на індустрію моди

Як карантин вплинув на індустрію моди
21:33 Ср, 17 Червень 2020 Телеграф nv.ua unsplash.com
Яким чином глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 і введення карантинних заходів вплинули на наші купівельні звички? Як індустрія моди справляється з цією ситуацією зараз і які ймовірні сценарії подальшого розвитку подій?

C цими питаннями ми звернулися до співробітників ANSWEAR — одного з провідних мультибрендових інтернет-магазинів, який працює в Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії, Словаччині, Чехії та Україні. Такий масштабний формат роботи дає можливість оцінити ситуацію з пандемією і її вплив на індустрію онлайн-шопінгу в різних країнах.

В силу своєї сезонності і мінливого купівельного попиту індустрія моди сильно постраждала. Щоб адаптуватися до нових умов продажів, у перші ж тижні пандемії компаніям цієї галузі довелося оперативно переглянути свої цілі і завдання.

Магазини, які працюють в Інтернеті протягом тривалого часу, виявилися в більш виграшному положенні. Завдяки налагодженій інфраструктурі і добре відпрацьованій політиці продажів, вони виявилися готові до зростання трафіку нових клієнтів, які досі не здійснювали онлайн-покупок. Але, згідно зі спостереженнями ANSWEAR, наявність торгової платформи — це ще не все. Щоб вижити в перші місяці нової реальності, компаніям потрібен був багаторівневий підхід.

Поведінка клієнтів після оголошення про карантин

У сезоні весна-2020 придбання модного одягу відійшло на другий план — люди вишикувалися в черги за продуктами і ліками. Зміна звичок і підвищена обережність покупців стимулювали магазини одягу буквально протягом декількох днів розробити нову стратегію продажів і комунікації.

Необхідно було чітко визначитися з ціновою політикою і забезпечити підвищений ступінь доступності певних груп товарів. У цей період інтерес покупців до весняних трендів, елегантного і верхнього одягу тимчасово знизився. Зате виріс попит на спортивні і повсякденні речі. Люди в самоізоляції не тільки працювали з дому, але і прагнули активно тренуватися.

"12 березня 2020 року в ANSWEAR закінчився масштабний зимовий розпродаж, і на наступний же день у Польщі, а потім в Чехії і Словаччині почалася споживча паніка, перемикаючи фокус уваги на товари першої необхідності. Протягом тижня хвиля паніки дійшла до Румунії, Болгарії та України, при цьому поведінка онлайн-покупців в різних країнах сильно відрізнялася. Наприклад, після введення карантину в Польщі різко впав попит на взуття, а на українському ANSWEAR.ua ця позиція залишилася на першому місці продажів у чоловічому, жіночому і дитячому сегментах", — розповів регіональний e-sales координатор ринків України, Болгарії та Румунії Євген Корсунський.

Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди

Така різниця в поведінці покупців стимулювала керівництво ANSWEAR розглянути ситуацію в кожній з країн окремо, виявляючи при цьому гнучкий підхід. Чуйно реагуючи на зміни, ANSWEAR почав вводити в різний час у кожній з країн перманентні знижки від -10% до -40% з акцентом на зручний повсякденний одяг і взуття.

Запобіжні заходи

З моменту оголошення карантину пріоритетом для ANSWEAR стало забезпечення безпеки вантажів і введення запобіжних заходів та дезінфекції на кожному етапі підготовки і доставки замовлень. ANSWEAR ввів санітарно-епідеміологічний контроль і посилив правила підготовки посилок до відправки. Досі всі приміщення складу щодня обробляються озоном, а робочі місця регулярно дезінфікують. Співробітники ANSWEAR працюють в рукавичках і масках і користуються засобами дезінфекції. Більш того, процедура епідеміологічного контролю поводження з посилками була також посилена кур'єрською службою під час перетину посилками кордону.

ANSWEAR призупинив всі відрядження співробітників. Люди, які поверталися в цей період з відряджень, були відправлені на 14-денний карантин. Головний офіс у Польщі перейшов на домашній режим роботи.

На тлі глобальної коронакризи багато магазинів повністю перейшли на онлайн-оплату. В Україні онлайн-платежі обмежені не були, але співробітники ANSWEAR.ua спілкувалися з покупцями в режимі «Подбайте про свою безпеку, оплачуйте онлайн».

Відчуття повної зміни способу життя і подальшої невизначеності були спільними для клієнтів у всіх країнах. В атмосфері, просоченій страхом і невпевненістю, в усьому світі на перший план вийшли людська солідарність і підтримка один одного.

"Ми вирішили надати дієву допомогу службам охорони здоров’я, в результаті чого в польські лікарні були передані 20 000 масок Answear і Medicine. Але саме співпраця з нашими клієнтами, які передали ще 30 000 масок медичному персоналу, дозволила нам зрозуміти, наскільки особливою є ця ситуація", — зазначила Катажина Качмарчик, міжнародний маркетинг-директор Польщі та країн Центральної та Східної Європи.

Шопінг у новій реальності

Протягом декількох тижнів споживачі адаптувалися до нового способу життя. Спостереження на ANSWEAR показують, що тепер користувачі проводять більше часу в Інтернеті. Так, на веб-сайті магазину клієнти перебувають в середньому на 25% довше, ніж до карантину.

У квітні час відвідування сайту ANSWEAR.ua виріс в середньому на 14% у порівнянні з березнем, але в травні середній час перебування клієнта на сайті повернувся до рівня березня. При цьому ANSWEAR.ua увійшов у топ-6 онлайн-платформ, у яких в березні під час пандемії ріс трафік.

Це був період численних знижок, ранніх розпродажів і створення нових приводів для відвідування онлайн-магазинів, наприклад, Весняна Черна П’ятниця, які заохочували використання виняткових можливостей для покупок.

"У нас збільшилися продажі в таких категоріях, як футболки або спортивні штани, на кілька сотень відсотків у порівнянні з минулим роком. Українські продажу в категорії „світшоти і кофти“ в квітні 2020 року зросли на 30,7% у порівнянні з цим же періодом в 2019-му, а в травні цей приріст склав 170,3%", — підкреслила Наталія Кондратенко, генеральний директор ANSWEAR Україна.

Поступове розморожування економіки, ослаблення карантинних обмежень, а також зменшення ступеня страху перед пандемією спонукали покупців знову зацікавитися модою. Наприклад, у Польщі цьому сприяло відкриття кафе та ресторанів і перспектива майбутніх свят. А в цілому в усіх країнах впливу виріс попит на новий одяг і аксесуари, звідси і популярність таких категорій, як літні сукні, босоніжки, легкі штани, сумки і кросівки.

Прогнози на майбутнє: чи витримає індустрія моди поточну кризу?

Індустрія моди повертається на круги своя, особливо, якщо йдеться про інтернет-магазини. Європейці швидко адаптувалися до частіших онлайн-покупок. Зручність і безпека онлайн-шопінгу залучили безліч нових користувачів, які після пандемії не відмовляться від цієї форми придбання товарів. Згідно з опитуваннями, проведеними пошуковою системою Glami для ринків Центральної та Південної Європи, більше 20% клієнтів, які вперше здійснили онлайн-покупки в період карантину, мають намір здійснювати їх регулярно.

Генеральний директор ANSWEAR Україна Наталя Кондратенко зазначає: "Майже 50% транзакцій, здійснених в березні-квітні 2020 року, — це покупки, зроблені новими клієнтами, які, ми сподіваємося, залишаться з нами й надалі. За той же період кількість нових користувачів на нашому сайті склала 85%".

Інтернет-магазини стикаються з конкуренцією не тільки у вигляді своїх постійних суперників. У результаті пом’якшення карантинних заходів клієнти зможуть витрачати гроші в тих місцях, які були недоступні під час самоізоляції: в тих же кафе і ресторанах, у косметолога, перукаря тощо.

Крім того, на тлі зниження бізнес-активності та скорочення робочих місць, все більше людей раціоналізують свої витрати і зосереджені на економії грошей. 51% опитаних українців заявили про зменшення рівня доходу сім'ї в цілому — люди змушені, образно кажучи, затягнути пояси.

Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди

Чи можна в такому разі говорити про серйозні зміни в індустрії моди і онлайн-шопінгу? Так, ми живемо у часи великих змін, але це не обов’язково означає зміни на гірше.

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Все по темі:

Мода, Карантин, Індустрія моди.

Автор:

Телеграф
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