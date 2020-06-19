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П'ятниця, 19.06.2020
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Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів
Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів

Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів

Дивіться фото (6)
Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів
07:55 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Влітку 2020 року українські дизайнери пропонують модницям дуже різноманітні вбрання. Але фахівці сходяться в одному - в тренді оригінальні сукні, серед яких ви точно знайдете щось на свій смак.

Влітку 2020 року українські дизайнери пропонують модницям дуже різноманітні вбрання.

Але фахівці сходяться в одному - в тренді оригінальні сукні, серед яких ви точно знайдете щось на свій смак.

Літня колекція бренду Lake Studio складається їх легких і жіночних нарядів. Натхненням для колекції послужили азіатські мотиви, і це досить чітко читається в принтах і фасонах.

Юлія Логвин, засновниця демократичної марки JUL, представила образи, натхненні Марракешем. Однією з родзинок є те, що в сукнях цієї колекції буде комфортно в будь-яку спеку.

Катя Сільченко, засновниця марки The Coat by Katya Silchenko, як велика прихильниця танців вважає, що у сукні обов'язково повинно бути зручно танцювати. Тому літні вбрання від її бренду немов спеціально створені для спекотних танців. Також дизайнер вибрала для своїх моделей оригінальний крій, щоб додати більше індивідуальності.

Артем Климчук вирішив використовувати в своїй літній колекції ручну вишивку, грубі деталі і легкі тканини. Вийшло оригінальне жіночне поєднання, яке ідеально підійде як для побачення, так і для вечора в компанії колег.

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А ось бренд Katimo явно виділяється серед інших в цьому сезоні.

Замість звичних відкритих літніх суконь дизайнер Катя Тимошенко вирішила представити наряди повітряного крою, що створюють об'ємний м'який силует. На думку дизайнера, ці сукні створені в настрої трохи сонного ранкового міста.

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Все по темі:

Мода, Тренд, плаття, Поради, Дизайнери, Сукня, Літо.

Автор:

Телеграф
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