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Як і з чим цього літа носити міні-спідницю

Як і з чим цього літа носити міні-спідницю
19:17 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com
Короткі спідниці завжди залишаються в списках трендів. Але з чим же поєднувати такий елемент гардеробу в 2020 році? У цьому матеріалі ми розповімо вам, які комбінації з міні-спідницею зараз в моді.

Короткі спідниці завжди залишаються в списках трендів. Але з чим же поєднувати такий елемент гардеробу в 2020 році?

У цьому матеріалі ми розповімо вам, які комбінації з міні-спідницею зараз в моді.

Довжина міні дуже стильно виглядає у поєднанні з різними піджаками. Доповнити образ можна беретом або капелюшком, невеликою сумочкою і класичним взуттям.

В тренді топи з відкритими плечима, вони теж добре гармонують з міні. Але важливо пам'ятати, що таке вбрання годиться тільки для неофіційних зустрічей і заходів.

Також короткі спідниці чудово виглядають з кроп-топами будь-яких фасонів. З таким луком можна надіти кросівки, джинсову курточку і стильні сонцезахисні окуляри.

Ще один варіант - майки. Вони можуть бути як довгими, так і короткими, але довші моделі краще заправляти. Також не забувайте про пояси, адже цей аксесуар можна дуже яскраво розбавити образ.

Модні штани на літо 2020

Якщо ви хочете створити стильний образ у стилі кежуал, можете просто надіти міні з якоюсь оригінальною футболкою. В якості головного убору під таке вбрання відмінно підійде кепка або літній капелюх. Ну а на ноги можна надіти кросівки, кеди чи босоніжки.

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Все по темі:

Мода, Тренд, Літо, Міні-спідниця.

Автор:

Телеграф
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