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Модні штани на літо 2020

Модні штани на літо 2020
Оновлено 12:36 Сьогодні Телеграф ukr.media
Атласні, білі, в смужку і клітку – розбираємося, які штани на піку популярності цього літа 2020.

У списку актуальних варіантів — моделі з тропічним візерунком для підкорення кам'яних джунглів, в клітку для поїздки за місто, а також жіночні штани з атласу. Що ще? Прокрутіть вниз і беріть на замітку.

Штани з атласу

Атласні штани вільного крою — нова пристрасть модниць. Вони роблять образ аристократичним і елегантно римуються майже з усіма елементами гардеробу. Улітку 2020-го носіть їх з тенк-топами в рубчик, кроп-топами з пишними рукавами і сорочками в стилі сафарі. Доповнять образ шкіряні в'єтнамки, босоніжки з ремінцями або спортивні сандалі.

Штани в смужку

Штани у вертикальну смужку завжди будуть у тренді з двох причин. Перша — паралельні лінії візуально витягують силует. Друга — графічна класика робить образ більш елегантним. У новому сезоні зверніть увагу не лише на звичні позачасові відтінки, але і на ультрамодну кольорову смужку — наприклад, фіолетову, жовту або червону.

Штани з тропічним візерунком

Штани з зображенням тропічних квітів, пальмових листів і заморських рослин — стратегічно важливий гравець літнього гардероба. По-перше, вони покажуть оточуючих вашу обізнаність в модних трендах, а по-друге, зроблять навіть повсякденний образ ошатним. Комбінуйте такі штани з однотонною футболкою, а якщо хочете поставити модний експеримент, беріть приклад з блогера Леандри Медін, доповнивши образ ще однією річчю з тропічним принтом.

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Штани в клітку

Штани з іронічним візерунком, що нагадує дачні скатертини та пледи для пікніка, будуть безпрограшно виглядати і на лоні природи, і на тлі міських пейзажів. Серед головних принтів літа 2020-го — віші і тартан. Підтримають тематику вихідного дня легкий топ з натуральних тканин, сандалі на липучках і бандана.

Білі штани

Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди

Скільки б дизайнери не експериментували з квітами і тканинами, а кращим варіантом для спеки в місті, за версією стилістів, стають білі штани з льону. Улітку 2020-го ми радимо носити їх з мінімалістичними топами на зав'язках і босоніжками з тонкими ремінцями. Ультрамодний і жіночний образ готовий!

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Все по темі:

Мода, Тренд, Штани, Літо 2020.

Автор:

Телеграф
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