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Яка косметика підійде для літнього макіяжу

Яка косметика підійде для літнього макіяжу
Оновлено 10:45 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Як саме зробити макіяж під час літньої спеки, щоб маніакально не тягнутися за дзеркалом через кожні десять хвилин? Давайте розберемося разом, інформує Ukr.Media.

Дні стають більш теплими, а це означає, що наш звичайний макіяж, до якого ми звикли протягом зими та весни, не витримує таких температур. Шкіра починає задихатися, тон скочується і з'являється жирний блиск, причому навіть на нормальній шкірі.

Правильне зволоження

Не варто й говорити, що перед тим, як у достатній мірі зволожити шкіру, необхідно ретельно її очистити. Потім ми наносимо зволожуючий флюїд (краща текстура для теплої пори року), який, крім зволожуючих властивостей, повинен мати захист від сонця SPF−15, і це мінімальне значення. Щоб бути впевненою у матовості шкіри, шукайте у складі зволожуючого засобу цинк, який відмінно регулює роботу сальних залоз.

Тональна основа

Якщо ваш зволожуючий засіб містить захист від сонця, можна бути не надто вимогливою до захисту, що міститься у тональному кремі. Оскільки щільні текстури перетворять ваше обличчя на "сяючий млинець" і можуть провалитися у відкриті пори, вашим вибором на літо повинні стати BB- або CC-креми, які створюють майже невагоме покриття. Для літнього макіяжу вибирайте спонж замість пензля, так ви не використаєте надто велику кількість тонального крему: спонж вбере усе зайве.

Рум'яна і засоби для очей

Повіки часто стають жирними швидше за інші зони обличчя, а тому класичні версії улюблених олівців можна сміливо замінити на водостійкі. Те ж саме стосується і туші для вій. Що стосується рум'ян, то ваш вибір на літо — мусові консистенції, вони протримаються на шкірі досить довго і нікуди не подінуться навіть за температури у +30 градусів.

Захищаємося від жирного блиску

Яким би правильним не був склад тонального крему і інших засобів, жирний блиск все одно з'являється, нехай і не настільки активно. Щоб не перевіряти макіяж через кожні півгодини, покладіть у сумочку термальну воду, яка допоможе зняти стягнутість шкіри і зробить макіяж свіжим. Однак, намагайтеся не розпорошувати воду занадто активно. Крім цього, у вашій косметичці "на вихід" повинні лежати матуючі серветки, які відмінно замінять пудру і не заб'ють пори.

Чи небезпечна лазерна епіляція

Що напевно має "покинути" вашу літню косметичку?

Уникаємо будь-яких жирних тональних основ — влітку ваша шкіра не потребує активного покриття. Надавайте перевагу легким текстурам, які не заб'ють пори. Також ми категорично проти того, щоб тіні для повік і засоби для контуринга мали кремову текстуру — вони миттєво змішаються і будуть виглядати вкрай неохайно. Крім цього, уникайте засобів, у складі яких міститься віск — якщо ви не знали, він відмінно тане у спеку, розносячи косметику по всьому обличчю.

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Косметика, Краса, Жінки.

Автор:

Телеграф
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