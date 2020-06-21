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Чи небезпечна лазерна епіляція

Чи небезпечна лазерна епіляція
Оновлено 05:39 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Кому категорично противопоказана процедура.

Красива гладка шкіра — мета всіх жінок, особливо влітку, коли вони вирушають на відпочинок до моря або ж воліють носити сарафани і шорти. Щоб не починати кожен ранок з гоління ніг або не переживати про врослі волоски або подразненні, багато жінок зважується на лазерну епіляцію. Однак наскільки безпечно проводити подібну процедуру влітку?

Ризики лазерної епіляції в літній період

Взимку проблема зайвого волосся на тілі хвилює жінок не так, як влітку. Тому багато жінок замислюється про лазер, коли за вікном яскраво світить сонце і встановлюється спекотна погода. Однак експерти закликають не вдаватися до лазерної епіляції в літній період, відклавши її до настання холодів. Річ у тім, що під час проведення процедури, відбувається спалювання фолікули волосся, з-за чого залишається невеликий опік. У спекотні літні дні, важко ходити весь час в штанях, але при прямому попаданні ультрафіолетових променів на пошкоджену шкіру, ви можете отримати ще більший опік. Не рекомендується процедура навіть в зоні бікіні і в пахвовій западині, оскільки повністю виключити попадання променів сонця в цю область буде складно, інформує Ukr.Media.

Якщо ж ви все-таки зважилися зробити подібний вид епіляції влітку, пам'ятайте, що процедуру необхідно здійснювати не пізніше, ніж за 2 тижні до поїздки на море, і не раніше, ніж через 2 тижні після повернення з пляжного відпочинку. В іншому разі ви можете отримати сильний опік, і будете змушені звертатися за медичною допомогою. Крім того, зросте ризик розвитку раку шкіри.

Кому категорично протипоказана процедура

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Водночас існує декілька категорій людей, яким заборонено робити лазерну епіляцію в будь-який час року.

До них відносяться люди з:

- цукровим діабетом I типу;

- аутоімунними хворобами;

- онкологічними захворюваннями;

- респіраторними захворюваннями;

- родимками, рубцями, опіками на шкірі.

Крім того процедура небажана під час вагітності та годування груддю.

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Эпиляция, Лазерна епіляція.

Автор:

Телеграф
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